出院銜接返家 衛福部規劃地區醫院、長照機構中介

（中央社記者曾以寧台北19日電）長照3.0將上路，對於急性後期照護患者出院後難直接返家，衛生福利部擬將地區醫院轉型為中介復健醫院，或以長照機構提供復能，並將推動論目標計酬鼓勵機構降低患者失能等級。

衛福部次長呂建德今天出席家庭照顧者關懷總會年度研討會，進行專題演講指出，國內原預估老年人口在今年突破20%，進入超高齡社會，不過目前仍是19.9%，預計將在明年1、2月就會突破20%。

台灣人口結構變化，呂建德說，與韓國、日本模式相近，2025至2040年間老年人口上升快速，到2040年左右開始走緩坡，過了2050年之後才會往下降。面對未來老年人口上升，台灣必須有自己的解決方案。

長照3.0中與醫療接軌部分，呂建德說，為讓長輩住院後要出院時，家屬可以「從從容容」、準備妥當，同時應對大醫院床位不足問題，擬讓地區醫院轉型為中介復健醫院，讓長者於出院後在地區醫院接受照護、進行復健，使出院返家更順利。

對於無須復健但仍短期難返家者，呂建德說，擬讓他們到長照機構接受復能，以盡量維持其身體功能和生活自理能力，避免進一步失能。

呂建德指出，因目前長照給支付制度是以服務計費，會遇到長者失能等級下降反導致給支付減少的困境；未來為鼓勵復能，預計將推動「論目標計酬」，例如若失能等級自5級降至3級，會給予加成給付，以鼓勵長照機構朝向降低長者失能等級為目標。

衛福部長期照顧司副司長吳希文說明，正規劃「中介轉銜全日專區試辦計畫」，個案經「急性後期照護（PAC）住院模式」結束治療後，經復能專業團隊評估符合具復能潛能、以返家為目標，但短期無法返家、生活自主困難等條件，可至試辦單位中介轉銜全日專區。

吳希文表示，試辦單位鎖定住宿式長照機構、護理之家、老人福利機構等住宿型機構，可進行至多3個月的密集復能訓練，例如慣用手因失能無法自行吃飯，如何訓練非慣用手透過代償方式自主吃飯、穿衣服，或透過輔具及活動方式調整，使個案返家後得以自主生活。

吳希文指出，此試辦計畫預計明年上半年公開徵求試辦單位，並設定相關追蹤成效機制，確保個案訓練品質。（編輯：張雅淨）1141219