出面駁斥拍戲不和傳言 《怪奇物語》女主角直球對決謠言

米莉芭比布朗（左）與大衛哈伯（右）一起出席《怪奇物語5》洛杉磯首映，還在紅毯上交頭接耳，怎麼看都不像是在工作場合霸凌的樣子。（Netflix提供）

Netflix影集《怪奇物語5》（Stranger Things）昨天上架最後一季的前4集，全球觀眾同步登入網站的結果，就是讓Netflix當機了5分鐘。但是大家更在乎的是，11月初被英國媒體爆料，上一季拍攝結束時女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）投訴飾演警長的大衛哈伯（David Habour）工作時霸凌她，現在她親自破解這個傳聞。

直到《怪奇物語4》最後一集，米莉芭比布朗（右）與大衛哈伯（左）才有機會同框演出感人的重逢戲，如果這樣也能被爆料職場工作霸凌，那就真的太神奇了。（Netflix提供）

其實在英國媒體刊登這個爆料沒兩天，《怪奇物語5》就在洛杉磯舉行盛大首映典禮，兩位當事人一起走紅毯、還合照，身體力行澄清他們真的沒有什麼疙瘩。如今米莉芭比布朗面對記者詢問，直接回答：「大衛跟我的關係很好，我們在拍攝現場與準備每一場戲時，都緊密合作。我很興奮，觀眾都可以看到我們替這齣戲大結局所付出的愛與努力，回饋給粉絲。我想，那幾場戲會很有影響力。每次看到班表要跟他一起拍戲時，我都會立刻想到要全力以赴，因為我知道他可以把化學效應帶到現場。」

在《怪奇物語4》，米莉芭比布朗的戲份，幾乎跟大衛哈伯沒有交集，因為他們各自扮演的角色都面對不同的困難，一個人困在加州某處地下軍事基地，另外一位則被丟到蘇俄的勞改營，他們一直到《怪奇物語4》最後一集才終於碰頭。如果按照英國媒體的報導，根本沒有在一同一場戲出現過的這兩個人，是怎麼發生職場霸凌？

伊萊雯在《怪奇物語5》超能力大爆發，為了捍衛霍金斯小鎮展開終極之戰。（Netflix提供）

米莉芭比布朗說，10年一起合作下來，感覺很安全，「跟布景裡的每一個人工作，我都覺得很安全。當然，因為合作了這麼久。我們又扮演養父女，所以自然會與其他人有更緊密的關係，加上特別是在第2季，我們有很多情緒很激烈的戲。」

她也提到，幾乎每一季都花上一年時間在籌備與拍攝，「所以每一場戲表演前，我都會思考，『我今天要火力全開做到150%嗎？明天我還有一個大場面要拍。』但妳要對自己誠實，照理說，我會筋疲力盡的。所以真的要想好該在什麼時候全神貫注，什麼時候又該節省力氣。『好吧，今天這場戲需要更多情緒了。』所以我必須翻看劇本，自己規劃好，哪一場戲該怎麼演，我在劇本上以不同顏色標記我該投入多少情緒，這樣才能規劃好拍攝日程。」

《怪奇物語5》一開場沒多久，觀眾就發現她飾演的伊萊雯，突然間變成了動作派人物，把超能力延伸為各式各樣的體能跳躍，對此米莉芭比布朗說很享受這些體力特技，「我喜歡伊萊雯，我不能撒謊，我從中學到很多關於耐力的知識，讓我訓練體能時更有耐力。當天氣變冷時，在戶外工作13個小時，身體是完全沒有察覺到的。身體會認定被拋到空中、覺得是否遭遇了一些創傷。所以身體會跟妳的腦袋、精神產生一些連結。」但她表示對這些吊鋼絲的特技相當上手，「感覺上就像是騎馬，馬匹都知道馬背上的騎師、可以感受到各種細微的動作。所以這過程中需要非常專心，隨時感受肢體的變化。」

