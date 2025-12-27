函請環保局裁罰！深夜燈桿塗寫不明文字 文山男遭警鎖定拒應訊

記者楊忠翰／台北報導

北市林男多次在文山區塗寫語意不明的文字。（圖／翻攝畫面）

台北市文山區1名41歲林姓男子，近日持麥克筆圖書館門口、號誌桿及公車站牌等地點，寫下「讀豬」、「你性餉有問題是不是」等語意不明的文字，警方獲報後調閱監視器畫面追查，鎖定當地居民涉有重嫌，遂依法通知林男到案說明，但他一直拒不出面應訊，警方遂依《廢棄物清理法》函請台北市環保局裁罰。

文山第二分局表示，近日警方陸續接獲里長、民眾反映，指出文山區部分號誌桿、公車站牌及公共設施，遭人以麥克筆塗寫語意不明字樣，嚴重影響市容觀瞻；警方派員調查後發現，居住在文山區的林姓男子，屢次利用夜間、凌晨時段進行塗鴉，已違反《廢棄物清理法》第27條第2款規定，林男經通知後仍拒出面說明，警方依法函請台北市環保局裁罰；由於林男行為引起社群平台討論，警方將加強相關輔導約制。

文山第二分局呼籲，倘若民眾塗寫內容涉及不實言論、恐嚇公眾等情事，或是在私人場所塗鴉，還可能觸犯刑法妨害名譽、恐嚇、毀損等罪；目前台北市政府已規劃河濱公園8處合法塗鴉區，其中2處分別位於文山區溪洲河濱公園，以及景美河濱公園北新橋下涵洞牆面，喜歡創作、表現自我的市民可以多加利用；另外，民眾如發現非法塗鴉情形，可撥打1999專線檢舉，共同維護良好市容環境。

北市林男多次在文山區塗寫語意不明的文字。（圖／翻攝畫面）

北市林男多次在文山區塗寫語意不明的文字。（圖／翻攝畫面）

目前台北市政府已規劃河濱公園8處合法塗鴉區。（圖／翻攝畫面）

