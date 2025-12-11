函館機場驚傳客機緊急迫降 疑積雪凍結引擎導致故障

日本航空旗下的北海道空中系統航空（北海道エアシステム）一架由札幌丘珠機場飛往秋田機場的客機，起飛後不久在雲層中遭遇引擎故障，緊急轉往函館機場降落，所幸機上26名乘客和機組人員均未受傷。

一架由札幌丘珠機場飛往秋田機場的客機迫降在函館機場。（圖／NNN）

這起事故發生在當地時間11日下午1點30分左右，北海道空中系統航空2823號航班原定由札幌丘珠機場飛往秋田機場，不料在起飛後不久後，在雲層中遭遇引擎故障，導致右側螺旋槳停止運轉。

機長當時試圖折返丘珠機場，但由於天氣原因，最終在函館機場緊急迫降。據悉機上26名乘客和機組人員均未受傷。

廣告 廣告

一名當時在機上的男子說：「飛機在空中飛行時，我們突然聽到廣播說右側引擎停止運轉了。」

另一名乘客表示：「飛機起飛後，我們突然聽不到引擎聲了，飛機也開始搖晃。大家都挺冷靜的，但我很緊張，不知道接下來會發生什麼。」

據北海道空中系統航空和其他消息來源稱，該班機原定於上午 10點30分 從丘珠機場起飛，但由於下雪，延誤了大約兩個小時，於下午12點30分左右起飛。北海道空中系統航空正在調查事故原因，初步判斷可能是積雪黏附在引擎上並凍結所致。

延伸閱讀

風波延燒！陸外交部今再發文籲避免赴日...理由是「地震」

回應中俄！美核武轟炸機B-52飛越日本海 與日戰機聯合演訓

中日僵局難解！陸今黃海南部再「實彈射擊」 恫嚇意味濃厚