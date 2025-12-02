函館「五稜郭」旁商圈火連燒三小時！ 百貨公司暫停營業

北海道函館知名景點「五稜郭」附近商圈發生火災，燒向一棟辦公建築。（資料圖／達志影像Shutterstock）

北海道函館知名景點「五稜郭」附近商圈，下午傳出火警，由於大火燒向一棟辦公建築，火勢延燒近3小時還沒控制住，附近的百貨公司也被迫暫停營業。初步了解，是因為旁邊的馬路鋪柏油，溫度過高引起火災。

北海道函館市中心一棟2層樓高的辦公建築於當地時間2號下午發生嚴重火災，猛烈火勢從屋頂升起，煙霧迷漫並不斷向四周擴散。這場火災發生在函館市本町，距離知名景點「五稜郭公園」南側僅約1公里的繁華街區。消防單位已出動14輛消防車進行滅火，火勢延燒超過2小時仍未能控制。初步了解，起火原因疑似是建築物後方馬路重新鋪設瀝青時，因天氣乾燥加上溫度過高而意外引發。

消防單位表示，他們於下午2點50分左右接獲通報，指稱函館市本町一間辦公室冒出火光。隨即有十多輛消防車出動，持續進行滅火作業。警方也在周邊地區協助疏導交通。這場大火燒向的是一棟木造2層樓高的辦公建築，頂樓已經燒破一個大洞。據了解，該建築內有餐廳和不動產公司。

目擊者描述，從住家附近就能看到火場一片紅通通的景象。火災地點位於函館市中心的繁華街區，周邊有許多餐飲店與辦公室，距離知名景點「五稜郭公園」南側僅相隔約1公里。消防單位表示，截至目前為止，尚未接獲有人受傷或受困的消息。

然而，由於火勢持續蔓延，附近的購物中心和丸井百貨也因為這場大火被迫臨時暫停營業。根據初步調查，起火點疑似來自建築物後方的馬路。當時施工人員正在重新鋪設瀝青，疑因天氣乾燥加上溫度過高，意外引發火災。消防人員仍在現場持續進行滅火工作，希望能盡快控制火勢，避免進一步擴大災情。

