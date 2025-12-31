即時中心／温芸萱報導

台北捷運隨機攻擊案發生後，全台人心惶惶，一名林姓男子竟於臉書留言「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」等煽動性言論。北檢獲報後將林男拘提到案，今（31）日偵結並提起公訴，依刑法恐嚇公眾、煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全等罪嫌處理，並求處重刑。

台北捷運日前發生隨機攻擊事件，引發社會高度震盪與不安，正值全台人心惶惶之際，卻有人在網路上發表煽動性言論，進一步擴大恐慌。北檢今日偵結，對林姓男子提起公訴，原因就是他在臉書上留言恐嚇公眾、煽動他人犯罪。

北檢表示，12月19日晚間，嫌犯張文在台北車站及中山區南西商圈丟煙霧彈、持刀砍人，造成多人傷亡，事件發生後，全台民眾高度警戒，社會瀰漫不安氣氛。林男卻在同日晚間10點左右，在臉書「中山丟煙霧彈砍人」公開影片下留言說「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」還有「這只是開始，你們選的政府自己記得扛傷害」等話，言詞涉及暴力威脅，引發檢警關注。

接著，北檢指出，林男明知該起隨機攻擊事件已造成社會恐慌，仍基於恐嚇公眾、恐嚇危害安全及煽惑他人犯罪之犯意，透過網路社群公開發布相關言論，煽動他人以利刃行兇，並以加害生命、身體之語句恫嚇不特定多數人，足以危害公共安全。

北檢認定林男為具成熟智識之成年人，其行為僅為博取關注、宣洩個人情緒，卻無視受害者及其家屬之痛苦，在重大治安事件後營造「恐攻仍將持續」的氛圍，加深社會大眾不安，甚至可能引發模仿效應，對社會秩序造成嚴重損害。

對此，北檢依刑法恐嚇公眾、以文字煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全等罪嫌對林男提起公訴，並呼籲法院從重量刑，以發揮警惕與遏阻效果。

北檢也提醒，任何企圖利用網路散播恐懼、威脅他人或危害社會安全的行為，都會依法嚴查、迅速處理，保障民眾安全、維護社會秩序，不容心存僥倖。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／「刀不夠利」網友留言恐嚇、煽動公眾！檢方：求處重刑

