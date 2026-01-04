刀光劍影！黃榮利嗆蔡易餘：立委沒當滿是在幫誰卡位？

民進黨嘉義縣長初選在今（4）日舉辦政見發表會，立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利正面交鋒。黃榮利猛攻蔡易餘立委任期未滿兩年便轉戰縣長，質疑其「落跑」並為他人卡位；蔡易餘則反擊對手引用藍白陣營資訊，批評相關質疑顯得相當外行。

民進黨立委蔡易餘。（圖／翻攝自民進黨YT）

民進黨嘉義縣長提名競爭激烈，預計於1月12日至17日進行電話民調。在今日下午的政見會上，黃榮利指出，立法委員一屆任期為四年，目前蔡易餘連任還不到兩年就準備轉換跑道參選縣長。黃榮利回憶2024年曾禮讓蔡易餘參選立委，如今對方立委沒當滿又要選縣長，令他質疑此舉是否在替特定人士卡位。

民進黨嘉義縣議員黃榮利。（圖／翻攝自民進黨YT）

黃榮利進一步強調，未來若主政將尊重公務體系專業，杜絕派系干涉，避免「外行指揮內行」。他舉上次颱風期間蔡易餘提出的高壓電處理方式為例，質疑若因此造成傷亡誰該負責。黃榮利承諾，進入縣政府後將確保人事與工程透明，掃除派系包袱，致力打造親民且具活力的行政團隊。

針對黃榮利的指控，蔡易餘於會後受訪時強力回擊。他表示，對手提出的諸多質疑不僅缺乏專業度，更參雜了「藍白」陣營的資訊觀點。關於高壓電救災加速復電的爭議，蔡易餘澄清當時是依據台電董事長提出的方案，並非外行見解。他呼籲黃榮利不應單憑片面資訊進行攻擊，對此感到相當無奈。

