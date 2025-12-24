刀具刺不穿！？業者推「防砍傘」防身 一把破萬元

有業者推出「防砍傘」，標榜刀具無法刺穿。





走在路上特別警慎，如果真的遇到類似案件怎麼辦？有業者推出「防砍傘」，標榜刀具無法刺穿，還有防身棍、破窗器，可以增強防護，一把將近1萬4千元！我們實測，一把傘的重量大約1公斤，等於拿一下子手就會痠，警專教官就認為一般民眾要靠這種傘反擊，恐怕有難度。

現在大家外出時，可能都會帶些防身小物，有業者推出這種防砍傘，標榜連刀具都刺不穿，我們來實測看看，真的是這樣嗎。



拿起美工刀朝雨傘用力一割，外層傘布雖然被刮花，內層纖維卻怎麼樣也刺不穿，再拿水果刀試試同樣也沒用。

這把雨傘號稱是「攜帶型防暴裝置」，底部有破窗器可以把玻璃擊碎，危機時刻，中柄還能抽出防身棍反擊，一把不便宜，將近1萬4千元，傘布壞了的話也無法更換。

傘具業者陳慶鴻：「傘布啊是用一種凱夫拉爾纖維，它就是高強度耐磨抗割，它也是用在做那個防彈背心的那種材質，它（防砍傘）不是一個很普及的東西，所以它的成本，其實非常的貴。」

但對於通勤族來說，就沒這麼好攜帶，由於配備很多，防砍傘足足有1公斤重，等於是帶了三把傘在身上，不管是趕捷運、還是趕公車，走沒幾步路手就會開始酸，何況不是每個人都會隨身攜帶雨傘。



警專教官就認為一般民眾要靠防砍傘抵禦攻擊，恐怕有難度。



警專跆拳實戰應用教官黃順吉：「對方如果拿刀硬是把你的傘撥掉，攻擊你的話，如果你沒有一點武術的底子或是你沒有格鬥的底子，其實你要把棒子揮出去，打到人家 ，其實我覺得是有難度的啦，最好的方式一定是傘拿出來控制距離嘛，所以也不一定傘就要打開，先拿出來戳是最快的。」

防砍傘是否實用見仁見智，民眾外出時，還是得提高警覺，隨時留意周遭遇到危險時才能及時應變。

