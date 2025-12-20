刀刀刺向致命點！法醫分析「張文1行動」：本來還想逃…計劃書證實「模仿鄭捷」

張文在台北車站地下街丟擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後持刀刺殺。圖／資料照

台北市19日傍晚接連發生重大隨機殺人事件，現年27歲的男子張文先是在多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈犯案，並持長刀攻擊不特定民眾，最終造成3人死亡、9人受傷，張文則畏罪墜樓身亡。警方調查指出，張文並非臨時起意，而是長期策畫、具備軍事背景的「模仿型隨機殺人犯」，法醫高大成更表示，若非無路可逃，張文可能根本不會選擇墜樓輕生。

1刀刺喉、5分鐘致死！法醫還原冷血殺人手法

法醫高大成分析，張文在持刀揮砍前先丟擲煙霧彈與縱火的行為，目的在於造成大規模恐慌，並非主要殺人手段，真正致命的是持刀精準刺擊受害者要害。高大成指出，人體血液約3000c.c.，若頸動脈被割破，不到5分鐘就會因大量失血休克死亡；心臟破裂則幾乎無法縫合，而死傷者大部分傷口都集中在頸部、胸口，部分被害者心臟或頸動脈都遭刺破，顯見張文對人體致命部位相當熟悉。

張文隨機襲擊事件造成3死9傷。圖／陳建勳攝影

由於張文曾是空軍志願役，具備軍事訓練背景，高大成認為，張文犯案時思緒清楚、執行精準，並非精神疾病失控型的行兇，由於張文曾因酒駕遭軍方汰除提前退伍，後又因妨害兵役遭通緝，不排除是其反社會人格或對社會長期不滿有關，再加上張文「殺敵就要刺中要害、使對方無法反抗」的攻擊模式，顯然也不是一般衝動型行兇。

至於張文最後在南京誠品頂樓跳樓身亡，高大成研判，張文一開始應不打算輕生，只是一路被警方追捕、無路可逃後才選擇跳樓結束生命。高大成也警告，若台灣其他地區再出現類似手法事件，恐代表背後存在更有組織的操控與模仿效應，情勢將更加嚴峻。

張文在南西誠品無差別攻擊。圖／翻攝Threads

張文不是單純模仿犯？大量購買煙霧彈、警追是否有共犯

警方調查發現，張文早在10月起就開始規畫犯案，除了自行研究汽油彈製作方式，本身就是生存遊戲玩家的張文還另外購買大量煙霧彈，藉以製造恐慌、掩護行兇與逃走動線。警方指出，煙霧彈價格不低，一次大量購買容易引起店家注意，研判張文曾分批購買、透過不同店家，或者找人協助，至於是否有他人涉案則仍待釐清。

警方目前已成功破解近9成張文存放於雲端的「作案計畫書」，內容與實際犯案路線、時間、手法高度吻合，而且計畫書中還大量提及2014年5月21日的「鄭捷板南線隨機殺人事件」，當年鄭捷在龍山寺站至江子翠站間車廂內持刀攻擊，造成4死22傷，最終遭制伏並判處死刑。警方認為，張文刻意選擇北捷板南線M7出口作為犯案起始點，顯然是模仿鄭捷殺人模式。

張文從台北車站開始丟擲煙霧彈，疑似模仿鄭捷殺人事件。圖／李智為攝影

不過警方也發現，張文並不是完全複製鄭捷手法，研判張文可能認為在捷運車廂內犯案後會無法逃逸，因此刻意選擇北車戶外、中山捷運站周邊等開放空間行兇，方便趁亂逃跑，顯見張文內心仍保有強烈求生意念。警方強調，目前仍在持續釐清張文的真正犯案動機及是否涉及他人，為此呼籲社會提高警覺。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



