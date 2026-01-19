刀刀見骨！蘆洲逆子冷血弒雙親 殺機竟是嫌每月5千零用錢太少

警方將弒殺雙親的廖姓逆子逮捕到案。(記者陸運鋒攝)

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市逆子廖姓男子疑因長期不滿家庭管教及零用錢太少，前天(17日)晚間竟持刀將67歲父親及75歲母親殺害，由於夫妻檔失聯多時，親戚隔天透過鎖匠開門進入後，驚見2人陳屍倒臥血泊之中死亡，警方今晚於新莊一帶將廖嫌逮捕到案，將朝殺害直系尊親屬罪嫌偵辦。

廖嫌初步供稱，他從小受到父母親嚴格管教，且一路打罵到大，已經忍很久了，至於行兇當晚，因不滿母親每月只給5千元零用錢，才會抱怨多給一點，而父親從宮廟回來後又大吵一架，才會拿出預藏開山刀將2人殺害。

警方鑑識人員勘驗現場後，發現廖父身中24處刀傷，分布在後頸及雙手且刀刀見骨；許母則遭到重擊頭部，顱骨嚴重凹陷，身中13處刀傷也刀刀見骨，兇嫌致死意圖明顯。

蘆洲警分局指出，案發後立即成立專案小組，調閱監視器歷經27小時積極偵辦，鎖定犯嫌出沒在新莊一帶，隨即佈置大量警力，於週邊分區查訪實施地毯式搜索，於今日晚間6時16分，由新莊分局巡邏警員發現查獲於路上逃逸廖嫌，通報周邊警力支援共同壓制逮捕。

警方說，廖嫌逃逸過程中變換機車、計程車等交通工具，並於巷弄、防火巷內逃竄躲藏，並變裝多次、意圖規避查緝，將深入釐清犯案過程、動機及手法。

