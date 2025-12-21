刀刺心房仍踹倒張嫌！北車英雄余先生阻恐攻 北捷將設紀念碑

台北車站恐攻事件中，57歲余先生英勇對抗嫌犯張文，成功阻止更大傷害發生，但不幸搶救後不治。台北市政府計劃在捷運站設置紀念碑紀念這位英雄。事發隔日，許多民眾前往案發地點獻花致意，表達對余先生的敬意與感謝。余先生的前同事描述他為人熱心且性格平穩，對他的離去感到震驚與遺憾。北捷表示將選擇適當地點設立紀念牌，永遠紀念這位挺身而出的英雄。

市府預計在北車捷運站為余先生設紀念碑。（圖／TVBS）

在台北車站恐攻事件發生後的第二天，許多民眾特地前往事發地點，有人擺上鮮花，有人雙手合十致意，向英勇犧牲的余先生表達敬意。民眾認為，在案發地點設立紀念碑不僅能傳遞余先生的精神，也能警惕大家避免類似危險。一位前來致意的民眾表示，余先生勇敢阻止兇嫌的行為是很少人能做到的，對此非常感謝。

廣告 廣告

台北車站B1高鐵售票口對面，已有一座紀念憲兵楊榮華的紀念碑，他在1949年12月13日為救一名闖入軌道的小女孩而殉職。如今，余先生的挺身而出同樣是值得被永遠紀念的善舉。台北市長蔣萬安表示，捷運公司會依照過去的做法，選定適當地點設立紀念牌。

余先生英勇阻止張文。（圖／TVBS）

事發當時，余先生雖已中刀，仍忍痛上前踹了張文一腳，使對方失去平衡，未能點燃汽油彈，成功阻止了一場可能的屠殺。然而，余先生帶傷逃離途中不支倒地，他的致命傷在左肩，刀刃貫穿左側肺葉直達左心房，經全力搶救仍不治。

余先生的前同事吳先生回憶，余家昶是個非常熱心的人，曾幫助他投資股票並給予指導。吳先生強調，余家昶為人很好，相處起來非常愉快，而且很少發脾氣，性格十分平穩。余先生先生見義勇為，用生命阻擋了一場可能的大屠殺。他的精神將永遠留在這裡，也將永遠被所有人銘記在心。

更多 TVBS 報導

北捷中山砍人／網傳「跨年夜攻擊北投」 蔣萬安曝3則訊息皆境外IP

北捷中山砍人／英勇余男肉身擋張文殞命！蔣萬安：將在北捷設紀念牌

北捷中山砍人／北車57歲正義哥阻刀喪命 蔣萬安：給予500萬補償金

北捷中山砍人／戒備升級！蔣萬安：演唱會裝安檢門 4商圈臨檢

