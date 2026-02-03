一刀刺死鄰居殺人案開庭！證人驚爆「死者帶刀上門」：沒殺他死的是被告

記者陳佳鈴／台中報導

周男一刀刺此鄰居，不過今天有證人是案發地屋主「阿旺」出庭作證時語出驚人，不僅替被告大喊冤枉，更爆料「死者其實有帶刀」。（圖／翻攝畫面）

台中龍井去年3月發生一起駭人命案，周姓男子持柴刀刺死上門叫囂的鄰居陳姓男子。全案今由國民法官開庭審理，關鍵證人、案發地屋主「阿旺」出庭作證時語出驚人，不僅替被告大喊冤枉，更爆料「死者其實有帶刀」，直指若非周男先下手，倒在地上的恐怕就是周男自己。

阿旺在庭上指出，地方盛傳死者陳屍時身上插著刀，甚至驗屍時檢察官也有發現刀。但他強調，周男行兇用的柴刀事後已被他收起來，這意味著死者身上出現的刀，極可能是死者自己帶來的。阿旺質疑，陳男根本是不懷好意、「帶刀上門」尋仇，並激動表示：「如果當時周男沒有動手，會不會現在就是周男被殺死？」

除了指控死者帶刀，阿旺還搬出「抖音」影片替好友辯護。他聲稱看過相關兇殺影片，對比之下，周男刺擊的手法看起來「輕輕的」，不像蓄意殺人，主張這是一場「誤殺」。

針對阿旺的證詞，檢方與死者家屬律師則嚴正駁斥。檢方認為，阿旺所稱的「死者帶刀」多為地方傳聞或自行臆測，並非親眼所見；且其對於犯意的解讀（如手法輕輕的）僅是個人評價，加上說法與偵查階段有出入，認為其證詞不可採信，試圖引導國民法官回歸客觀證據審判。

