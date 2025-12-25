一刀刺進右胸！新北38歲男坐台階休克 兇嫌逃了

2025年12月25日，新北市瑞芳區發生行刺案，遇刺男子坐在台階上等待救援。讀者提供



新北市瑞芳區25日發生行刺案，38歲林姓男子遭不明刀器刺進右胸，當場血流不止，他坐在台階上等待救援，119消防人員到場，林男已經休克，送醫搶救仍命危。行刺林男的兇嫌逃跑，瑞芳警分局警方全力追緝。

案件發生在25日上午7時43分，地點位在新北市瑞芳區明燈路三段139號前。民眾報案指稱，有人受刀傷，胸部流血，需員警到場協助。警力到場，發現林男右胸遭不明刀器刺傷流血。

