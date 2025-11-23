刀尖只離阿伯脖子3公分！北捷阿婆突亮刀 原因曝光只因「腳被踩」

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

台北捷運驚傳阿婆亮刀事件！一名網友今（23）日凌晨在社群PO出一段影片，指一名阿婆與阿伯在車廂內發生口角，沒想到阿婆突然亮刀，刀尖距離阿伯脖子僅約3公分，嚇壞全車乘客。對此，捷運警察隊指出，事情發生在昨（22）日深夜，旅客通報西門站有民眾持刀後，警方已立即到場將雙方帶離，該名女乘客指出，在車廂內被另名男乘客踩到腳，才引發口角糾紛，全案後續依恐嚇罪嫌偵辦，並依《大眾捷運法》開罰。

台北捷運昨日發生阿婆亮刀事件，嚇壞全車乘客。（示意圖／資料照）

網友凌晨在Threads發文表示，捷運上一名阿伯和阿婆起口角，沒想到阿婆就亮刀出來，嚇得車廂裡的乘客立馬退開，「那把刀一度只離阿伯的脖子只有三公分」，原PO一直跟阿婆說「麥阿餒」，也深怕自己遭波及，隨後列車到了西門站，警察就把阿婆抓下車了。

對此，捷運警察隊指出，於昨日深夜11點38分接獲通報西門站有民眾持刀，捷運警察剛好在西門站執行守望勤務，立即到場將雙方帶離。經了解，女乘客表示在車廂內被另名男乘客踩到腳，雙方引發口角糾紛，女乘客才從隨身提包拿出水果刀，捷運警察現場查扣水果刀一把，無人受傷。

捷運警察隊表示，後續由轄區分局帶回依恐嚇罪嫌偵辦，捷運公司也將依《大眾捷運法》裁處。捷運警察隊呼籲，搭乘捷運勿攜帶各類刀械，若旅客發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂內紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報，或撥打110報案，以維捷運乘車安全。

