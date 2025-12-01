刀砍夜店大亨！嫌自稱前員工 不滿「被夏天倫挖苦」

「夜店大亨」夏天倫昨天（30號）晚間和女密友打完高爾夫就被埋伏砍傷。（圖／東森新聞）





「夜店大亨」夏天倫昨天（30號）晚間和女密友打完高爾夫就被埋伏砍傷，這些黑衣人疑似就是透過「IG限時動態」鎖定他的行蹤！其中一名嫌犯供稱，夜店前員工不滿被夏天倫酸言酸語、無故開除，但警方不只查不到工作紀錄，還發現他的手機裡頭根本只有律師的電話，現在夏天倫和律師懷疑這是嫌犯的脫罪之詞。

夜店大亨夏天倫跟女密友一起健身，日子過得開心悠閒，兩人還會一起相約打高爾夫球，但就是30號，才剛打完球就被埋伏的惡煞襲擊，嫌犯行兇後徒步離開現場，卻在案發後一個小時重回事發地，供稱要把車開走，又改口要自首，他供稱犯案動機，是因為曾經在夏天倫投資的夜店工作過，無故被開除心生不滿，不過警方再看他的手機，通訊錄只有一組律師的聯絡電話，包含通訊軟體都是空的，而夏天倫左手臂15公分刀傷，還得再休養。

夜店大亨夏天倫委任律師余韋德：「嫌犯所講的只是脫罪之詞，夏先生這邊經營的公司，甚至整個集團，似乎都沒有嫌犯這個人的存在。」

夏天倫被稱為夜店大亨，父親則是酒店大亨，過去豪砸3億幫兒子圓夢開夜店，坐擁北市信義區、大安區至少四間夜店，億萬夜店事業版圖，甚至擴及中國，經營手法每隔一段時間就會在同地點換個店名拚熱度，而他被攻擊的時間點三天前夏天倫也才剛公開露面，槓上已經離婚四年多的名媛前妻。

夜店大亨夏天倫（11．30）：「我在生意上，沒跟任何人有糾紛，我只是去打個球，然後去車上的時候，就被兩個黑衣人，拿著辣椒水先噴我。」

近一年夏天倫透露也收過陌生訊息，稱你要這樣發言嗎、你家人要平安健康，恐嚇意味濃厚，對此夏天倫前妻黃廉盈表示，夏天倫的私人生活他不做評論，也請不要做未經查證的聯想，願大家平安順利，生活安好，這回夜店大亨被襲擊是因為生意糾紛還是私人恩怨，留下種種謎團交由檢警追查。

