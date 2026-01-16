刀砍殺「芭樂公主」 恐怖情人判無期逃死定讞

恐怖情人賴姓男友。（圖／當事人臉書）





2023年底，彰化溪州鄉綽號「芭樂公主」的鄭姓女子，因為和賴姓男友提出分手，遭男友夥同張姓員工，將她以膠帶綑綁後，再遭西瓜刀等砍殺26刀，造成鄭姓女子失血過多死亡。一審國民法官認為賴姓男子手段殘忍，依殺人罪判處無期徒刑；二審維持原判，但賴姓男子還認為判太重，提出上訴。最高法院認為，賴姓男子坦承犯行，但沒有真摯道歉、賠償，駁回上訴。

鄭姓死者哥哥：「當然要判死刑，你算無緣無故預謀，還有共犯，還有2個人來共犯。當然是失望啦，我就感覺說殺人賠命，這是正常的。」

妹妹命喪前男友刀下，而且是被殘忍狂砍殺26刀，但賴姓兇嫌卻只被判處無期徒刑，鄭姓死者的哥哥悲痛無奈，難以接受。

鄭姓死者哥哥：「你判這樣大家都敢殺人了，反正又沒死刑，進去監獄之後讓政府養，在那邊終生。」

這起殘忍的兇殺命案，發生在2023年12月7日，當時有「芭樂公主」稱號的47歲鄭姓死者，和50歲的賴姓兇嫌，因為合夥經營芭樂集貨場，日久生情進而交往。但鄭姓女子發現男友好賭，還經常跟她要錢，因此提出分手。

賴姓兇嫌認為被淨身出戶，竟然萌生殺機，夥同張姓員工將女友壓制綑綁，持西瓜刀和水果刀朝女友狂砍，甚至在她打手機求救時又回頭持續砍殺，導致女友身中26刀，其中19處深度超過1公分，大量出血送醫搶救不治，甚至還破壞死者車輛。

一審經彰化地院國民法官審理，認為賴姓男子只是因為感情和財務，就預謀殺人手段兇殘，因此依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。張姓共犯因為有中度智能障礙，被判3年6個月。二審維持原判，但賴姓兇嫌竟然認為判太重，上訴要求減刑。

被告不服向最高法院提起上訴，主張酌減其刑罰。最高法院院認為原判決量刑妥適，並無違法或不當，被告上訴不合法律程序，駁回上訴確定。

法官認為，賴姓兇嫌儘管坦承犯行，但根本沒有真心道歉賠償，駁回上訴全案定讞。兇嫌逃過死刑，還聲稱沒有財產，被害家屬失去親人，就連民事求償也無望，大嘆對司法失望，公理正義無法伸張。

