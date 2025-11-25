《刀鋒戰士》男星81歲逝世！伴侶悲痛證實死訊

德國資深男星烏多基爾離世。（圖／IMDb）





德國資深男星烏多基爾（Udo Kier）在美國時間11月23日，於加州棕櫚泉（Palm Springs）離世，享壽81歲。他的伴侶、藝術家麥布萊德（Delbert McBrid）證實烏多基爾在當地醫院逝世，死亡原因並未對外公開。

烏多基爾生前曾演出數百部電影，代表作品包括《王牌威龍》、《刀鋒戰士》、《世界末日》、《厄夜變奏曲》、《驚悚末日》、《性愛成癮的女人（下）》等，並在即時戰略遊戲《終極動員令：紅色警戒2》、《尤里的復仇》中飾演大反派尤里，為人熟知。

廣告 廣告

根據《法新社》報導，烏多基爾演藝生涯橫跨逾半世紀，1970年演出科學怪人和吸血鬼「德古拉」等角色聞名；他曾透露自己為了貼近角色德古拉，一週內只吃生菜和水果腹、迅速減重4.5公斤，整個人虛弱到要坐輪椅，在獨立與地下電影界脫穎而出。



【更多東森娛樂報導】

●金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷

●金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎

●金馬62／林依晨開深V激瘦現身 張孝全兒子幸運加持

