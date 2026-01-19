刁民酸菜魚超澎派海陸禮盒限量開賣！逛年貨大展一次備齊圍爐好料

「刁民酸菜魚」推出大魚大肉又有海鮮的年節禮盒，想買更多，1月23日可到世貿逛年貨大展。（刁民酸菜魚供圖）

農曆新年腳步越來越近了，想在家輕鬆享用餐廳級年菜？「刁民酸菜魚」推出「秘罈酸菜魚禮盒」，除了甜嫩魚肉，還集結手工豬肉丸、蝦滑與美國雪花牛，在家就能神還原內用的風味。若想一次買齊更多年節料理、乾貨與伴手禮，不妨到1月23日登場的「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」，超過500家品牌，滿足年節採購需求。

儘管酸菜魚風潮有些退燒，但刁民仍穩坐全台酸菜魚龍頭地位，9家門市與線上冷凍組持續熱賣。馬年特別推出「秘罈酸菜魚禮盒」，以雙人份酸菜魚為基底，加碼手工豬肉丸、鮮蝦含量超過九成的完美蝦滑，以及口感香嫩的美國雪花牛片，肉量再額外增加60公克，並附贈店內人氣陳皮洛神花茶。

廣告 廣告

「秘罈酸菜魚禮盒」內含雙人份酸菜魚，豬肉丸、蝦滑、美國雪花牛，海陸滋味都有了。（888元／盒，刁民酸菜魚供圖）

無論是自家烹煮或送禮，都能感受到魚片的鮮嫩、酸菜爽脆口感，解凍後烹煮，依然有在餐廳享用的水準。單盒特價888元，限量只有2,000盒，1月20日起在全台門市與官方網站同步開賣。

不敢吃辣的，也有番茄魚和番茄雪花牛禮盒可以選擇。（刁民酸菜魚供圖）

年節餐桌想準備得更豐盛，也可以到台北世貿一站購齊。1月23日到26日舉行的「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」，集合超過500家國內外品牌，從澎湃年菜、即食料理到南北乾貨、空運水果與新年禮品應有盡有。

「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」集結超過500個店家，進口水果、奢華海鮮與年菜可一次買齊。（上聯國際展覽供圖）

現場不只有「94海鮮」比臉還大的帝王蟹，「吉品海鮮餐廳」首賣珍貴稀少的一頭鮑，「築地一番鮮」推出十全松葉蟹白鯧年菜組，還有「味屋食研所」「龍涎居」等人氣年菜品牌限定優惠組合，輕鬆為家中年夜飯增添澎湃好料。

除了美食，展場還規劃創意春聯、KUSO紅包與開運茶禮盒專區，讓過年氣氛滿點。民眾可邊逛邊參加舞台互動活動，一次把年菜、伴手禮、居家年節裝飾與新春祝福全都帶回家，輕鬆備好過年必需品。

Info

刁民酸菜魚（信義店）

地址：台北市信義區松壽路12號1樓

電話：02-7736-7666

營業時間：11：00～凌晨02：00

2026世貿年貨大展暨禮品贈品展

時間：1月23日到26日10：00～18：00

地點：台北市信義區信義路五段5號（台北世貿）



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／蓋棉被才能做的純手工大陳年糕！鹹甜料理都Q彈迷人

正男報食事／冷氣團一來就想吃！粥控必收3家店 粥底火鍋、金門廣東粥、牛肉皮蛋瘦肉粥

正男報食事／不用飛韓國大邱！ABV韓式餐酒館把炸雞胗、辣燉排骨原汁原味端上桌

獨家／中天主播林宸佑羈押理由曝！收陸資賣台搖身「中共在台協力者」