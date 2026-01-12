刁難動保團體設攤還"封殺"? 區長:占用人行道才制止

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

有動保團體在新化武德殿前設攤，不過卻指控區長刻意刁難，還威恐任內不會再批准設攤。對此區長也出面強調，申請團體佔用人行道，還有商業行為，才出面制止，而動保團體則否認違規，各說各話。





動保團體路邊設攤，遭區長當面指責，妨礙交通還有礙觀瞻！（圖／民視新聞）





動保團體路邊設攤，雖然有事先申請核准，不過卻遇上區長當面指責，妨礙交通還有礙觀瞻。

區長出面強調，會態度強硬指正，原因是申請團體佔用了人行道，還有商業販賣行為，顯然跟申請內容不符。

不過對此動保團體也有話要說，不僅否認佔用，也強調現場是義賣，不是商業販賣。





區長控動保團體佔用人行道且營利，要求申請團體依法離開！（圖／民視新聞）





其實動保團體在現地設攤，已經有一段時間，附近民眾也說，平常的確沒有攤販敢來擺攤。

區長和動保團體各有立場，目前動保團體已經打算，向法院提告遭威嚇，誰是誰非恐怕還要看法官，怎麼定奪。





