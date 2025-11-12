分不清是雨還是淚...蘇澳暴雨水淹一樓高 居民漏夜撤離家園

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭降下暴雨，根據氣象署觀測，11日到12日上午降下805毫米的驚人雨量，蘇澳地區淹水災情嚴重，蘇澳鎮公所深夜在臉書發布第一線災況，只見市區道路、店家全泡在水裡，汪洋一片，緊急撤離居民，公所小編直呼，「分不清是雨、是汗、還是淚」，請大家一起為蘇澳集氣， 期盼風雨停歇鎮民均平安。

蘇澳市區汪洋一片。圖／翻攝自Facebook@蘇澳鎮公所

鎮公所表示，暴雨降在蘇澳鎮，一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個，濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。

而在避難民眾之中，以長者居多，行動不便、坐輪椅、甚至有臥床者；也有帶著寶寶及年幼子女撤離的爸媽。大家驚恐無助、緊急躲避風雨，公所三樓展演廳成了大家臨時的避難居所。

警消出動橡皮艇救援受困民眾。圖／翻攝自Facebook@蘇澳鎮公所

鎮公所指出，入夜後雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路，最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，中油、全聯一帶低漥處，水淹最深一層樓高。軍方在暴雨之中，出動𝗔𝗔𝗩𝟳兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下，一一帶出受困民眾，截至11日晚間23時，蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人。

軍方出動𝗔𝗔𝗩𝟳兩棲戰車，偕同消防救生艇深入積水處救出受困民眾。圖／翻攝自Facebook@蘇澳鎮公所

