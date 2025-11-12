分不清是雨、汗、還是淚！蘇澳市區「淹到2樓」漏夜撤離上百人 民眾行動不便困家中

蘇澳市區「淹到2樓」漏夜撤離上百人，民眾行動不便困家中。圖／翻攝自蘇澳鎮公所、Threads @dreamice0421

「分不清是雨、是汗，還是淚」，鳳凰颱風挾帶強風豪雨來襲，昨（11）日宜蘭蘇澳市區成一片汪洋，淹水達一層樓高，有民眾因行動不便「困在2樓」無法順利避難，讓家屬相當著急。蘇澳鎮公所表示，避難人數高達上百人，軍方緊急出動兩棲戰車、救生艇救援，並在凌晨運送物資，呼籲外界一起幫蘇澳集氣。

蘇澳鎮公所今（12）凌晨在臉書發文指出，暴雨灌進蘇澳，雨一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，其中以行動不便、坐輪椅、臥床等長輩居多，也有爸媽帶著年幼子女，一同到公所避難，「三樓展演廳成了大家臨時的避難居所」。

蘇澳市區大淹水，上百民眾漏夜逃難。圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書

入夜後雨勢仍未停歇，其中最熱鬧的中山路、蘇澳火車站前水淹半層樓高，中油、全聯一帶低漥處水淹更高達一層樓，軍方在暴雨之中，出動𝗔𝗔𝗩𝟳兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下，一一帶出受困民眾，截至昨23時已撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人。

蘇澳市區大淹水，上百民眾漏夜逃難。圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書

蘇澳市區大淹水，上百民眾漏夜逃難。圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書

有民眾也貼出慘況，表示蘇澳老家淹水就快淹到2樓，有救難單位直接開著橡皮艇前來救援，媽媽順利撤離，不過爸爸因行動不便，與2隻貓不方便撤離，「因為淹水回去也沒用，擔心死」。

蘇澳市區大淹水，有民眾因行動困在家中。圖／翻攝自Threads @dreamice0421

蘇澳鎮公所表示，暴雨過後蘇澳對外道路積水嚴重，所幸在凌晨2時許，有2台綠色軍卡緩緩駛進蘇西活動中心，15名國軍冒著大雨送來滿滿的物資，社會局也用最快速度分送給超過100多位鎮民朋友，能暫緩燃眉之急。

蘇澳市區大淹水，國軍凌晨緊急配送物資。圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書



