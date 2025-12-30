分不清誰是誰！一隻阿圓、何美撞臉罕同框太震撼 網驚：根本雙胞胎
娛樂中心／蔡佩伶報導
YouTuber「一隻阿圓」擁有亮眼的外型以及絕佳好身材，吸引不少粉絲喜愛，近日，她在社群中曬出跟女星何美的合照，兩人容貌頗為相似也震撼粉絲，紛紛詫異留言：「失散多年的姐妹」。
阿圓表示最初對於何美的印象是她在電視節目分享初戀的事情，真誠的態度讓阿圓留下深刻印象，後續雖然阿圓跟何美仍有在工作場合碰面，不過兩人並未有進一步交流，直到最近阿圓邀請何美一起創作，才有了首度合作的機會。
令人驚喜的是，阿圓跟何美臉蛋乍看之下有點相似，同樣都有著高挺鼻樑以及尖下巴，再加上拍攝使用同款髮型，瞬間讓人分辨不出，不少網友見狀也直呼：「雙胞胎」、「第一眼看到根本長一樣，分不出來誰是誰」，還有網友搞笑要求阿圓跟何美翻閱族譜，滴血認親。
