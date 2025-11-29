分不清「的、得、地」怎麼用！教育部曝正解 網：用台語講更好懂

不少網友打字時不會刻意區分「的、得、地」用法。（示意圖／photoAC）

打字時最常讓人卡關的，有時不是艱深詞彙，而是看似簡單、卻容易讓人混淆的「的、得、地」。就有網友近日自曝分不清三者用法，還因此被朋友頻繁糾正，導致打字前反而得先求助AI。文章曝光後，掀起熱烈討論。

這名網友在PTT在以「現在打字會分的/得/地？」為題發文表示，他能分清楚「在、再」以及「應、因」的差異，但很難記住「的、得、地」的用法，因此自己大多時間都是使用「的」。

原PO說到，他觀察其他人打字也沒有特別區分「的、得、地」，但某個朋友經常出言糾正他，「害我現在跟他聊天、傳訊息前，都會去問ChatGPT我字有沒有打錯！」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「我會分但我不會解釋」、「不分看了難受」、「打字打哪個出來用哪個」、「會區分，但對方打錯無所謂，沒有很在乎，『在』與『再』也是，看得懂就好」、「會區分『的』、『得』，但不會用『地』」、「『的』和『得』很好分；『的』和『地』就不太好分」、「『的』、『地』我有時會分不清，會混用」。

也有人指出，「動詞用『地』」、「『地』是連接副詞用的，這個沒很難吧」、「『得』後面不接名詞，我是這樣記，『地』好像是副詞，（例如）你流利地開口說話」、「名詞+『的』，動詞+『得』，副詞+『地』」、「用台語講會比較好分」、「會說台語或粵語的人原則上都不會搞混，因為讀音不同」。

根據教育部臉書粉專資訊顯示，「的」可置於形容詞後，如「美麗的風景」；置於名詞或代名詞後，表示所屬、所有的關係，如「我的書」；至於副詞後，同「地」，如「慢慢的走」。「得」用在動詞；形容詞後面，表示結果或性狀，如「跑得快」、「覺得很好」、「美得冒泡」。「地」用在副詞之後，為結構助詞，同「的」，如「慢慢地吃」、「好好地玩」、「雨勢漸漸地小了」。

