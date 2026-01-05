分了更輕鬆／女星與球星離婚鬧翻 被爆婆婆洗碗侍奉冠上「惡媳」

小嫻離婚時，和何家人幾乎撕破臉，關係非常難看。（翻攝自小嫻臉書）

王俐人日前被爆已於數月前，悄悄與小7歲的演員老公林琮軒完成離婚手續，結束近4年的婚姻。由於婚後兩人同住女方家中，丈夫與王母之間的相處問題，摩擦不斷，是導致離婚原因之一。

因為和另一半家人摩擦導致婚姻失和的還有伊能靜與第一任老公庾澄慶，歷經多年愛情長跑後步入婚姻，卻仍難逃家庭文化差異的考驗。外傳伊能靜與前婆婆關係緊張，曾被以「小歌女」稱呼，讓她在高度傳統的家族氛圍中長期感到壓抑。伊能靜後來多次坦言，第一段婚姻的問題並非僅止於夫妻，而是一整個家庭結構帶來的影響。

福原愛最近受訪坦言早在2020年就想離婚。（翻攝自福原愛臉書）

日本桌球名將福原愛與江宏傑的婚姻破裂，同樣被指與婆媳關係有關。媒體指出，福原愛長期與夫家同住，溝通不良加上角色期待，讓她承受極大心理壓力，甚至出現「金雞母」相關言論，最終於2021年離婚。反觀她近期再婚，新婆家展現高度包容，被視為她重拾幸福的重要關鍵。

小嫻與何守正於2017年的婚變，何家二姐、三姐更跨海聯合批鬥小嫻，細數「惡媳」的事蹟，不僅稱何媽是「全台最無婆婆尊嚴」，不僅要煮飯洗碗侍奉明星媳婦，還要被消費營造出媳婦很孝順的假象，更攻擊小嫻篤信妙禪走火入魔，並傳出因為小嫻沒有小孩而被拒絕入籍何家。

