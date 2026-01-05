分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公

王俐人（右）和林琮軒的（左）婚姻，僅維持四年便傳出告終。（翻攝自Ryan林琮軒臉書）

去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。

王俐人與林琮軒於2021年12月7日登記結婚，從一開始就和一般童話婚姻不同調，結婚至今不但始終沒辦婚禮，就連求婚橋段都荒唐到像綜藝橋段重播，林琮軒當時情緒一來，竟直接在廁所單膝下跪，用紙摺戒指求婚，別說鑽戒，蜜月更是「出差順便去」，讓王俐人又氣又無奈。

搪塞婚禮 雞蛋生誤會

每當王俐人提起補辦婚禮，林琮軒總以「家族太複雜、人太多」為由搪塞，後來才坦承因父母離異，從小跟著媽媽長大，不知該如何協調雙親出席婚禮。另外她鍾愛心型粉鑽，動輒上百萬元，林琮軒一句「不如去後站買鋯石」，更讓她哭笑不得。

王俐人日前因為吃火鍋打包雞蛋，一度鬧上社會新聞版面。（翻攝自TVBS NEWS YouTube）

婚後兩人同住女方家，一起經營私廚，外界看來感情甜蜜，私下卻是小摩擦不斷，從經濟壓力、演藝事業觀念，到林琮軒與王媽媽的相處問題，樣樣都是引爆點，其中最經典的，是一台冰箱所引起，因為王媽媽擔心女兒餓肚子，冰箱永遠塞滿食材，某次私廚剛好缺蛋，王俐人請林琮軒拿5顆雞蛋到店裡，卻被媽媽誤會林要一口氣吃光，場面一度尷尬，最後還得她親自打電話解釋才收場。

王俐人過去開私廚經營副業，積蓄也因此燒光。（翻攝自王俐人臉書）

王俐人之前開的私廚，如今也已收攤。（翻攝自不二煮藝臉書）

掛名背債 婚姻亦難保

屋漏偏逢連夜雨，去年王俐人借名擔任日料店「若真間 割烹料亭」負責人，本以為只是掛名幫忙，沒想到友人6月人間蒸發，留下500萬元爛帳，廠商、房東、裝潢款項接連上門，追債電話與法院存證信函堆滿桌，甚至被嗆「這對妳來說是小錢吧」，讓她欲哭無淚，坦言所有積蓄早為私廚燒光，只能走法律途徑自保。

林琮軒的演員工作並不順遂，也傳出王俐人過去干預甚多。（翻攝自Ryan林琮軒臉書）

因此，在多重壓力之下，這段原本就不被看好的婚姻終於走到盡頭，傳出2人去年底就已和平分手，王俐人也認為沒有了婚姻束縛，她反而過得更輕鬆。

王俐人（右）和王少偉（左）是多年好友，交情深厚。（翻攝自王俐人臉書）

