分享健康知識擁2.3萬訂閱 「陳志明醫師」根本沒這人？榮總回應

台灣事實查核中心及院方澄清，「陳志明醫師」為AI生成影片，影片內容不屬實。圖／翻攝自YT

隨著AI技術普及，社群頻頻出現虛假影片，就連醫師也能偽造，日前一名自稱「陳志明醫師」於Youtube頻道講述健康內容，其中一部影片稱北榮和台大醫院發現，糖尿病致病元兇可能非胰島素阻抗，而是腸道菌失衡引起，更提及有患者接受台大醫院革命性細菌療法，奇蹟康復；對此台灣事實查核中心及院方澄清，其為AI生成影片，影片內容不屬實。

「各位親愛的長輩朋友們大家好，我是你們的老朋友，陳志明醫師」，日前頻道擁有2.3萬人訂閱，名為「陳志明醫師」，身著白袍、看似醫療人員男子拍攝影片分享健康相關知識，其中影片宣稱，台北榮總研究發現，糖尿病的元兇是腸道菌失衡，引發胰島素阻抗，更有患者接受台大醫院的革命性細菌療法、專業牙周病治療、補充特定益生菌後奇蹟康復。

廣告 廣告

台灣事實查核中心及院方澄清，「陳志明醫師」為AI生成影片，影片內容不屬實。圖／翻攝自YT

該影片引發關注，不過台灣事實查核中心指出，事實上台北榮總「沒有陳志明醫師」，今年也沒有發表「顛覆認知」糖尿病致病機轉等研究，且過去也曾於社群發文強調此影片為造假，並報案處理；台大醫院也澄清，影片中提到的內容「不可信」，另外，目前糖尿病的正規療法，也沒有所謂「抗菌療法」。

資安專家判讀影片則點出，畫面應由一類多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型所產生，自該影片及頻道發現，雖然頻道帳號頭貼、封面及影片主講人均稱「陳志明」，卻出現2個長相截然不同的醫師，因此可以判斷影片並不可信。



回到原文

更多鏡報報導

「東方起司」可以多吃？醫師：非健康食品 2原則避免毒素下肚

以為整盒雞蛋可用！拿起竟全是「空包蛋」 尪怒：絕對是離婚理由

整片小白花好壯觀！網急籲「綠癌」必須斬草除根 認識小花蔓澤蘭