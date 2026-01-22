分享傳統市場好味道 台南推動市場好物優化PLUS計畫





分享傳統市場好味道，進而強化在地攤商品牌競爭力，台南市政府經發局市場處舉辦市場好物優化plus活動。經發局表示，此計畫將於1月26日在溪北和溪南地區舉辦2場說明會，1月底至3月受理報名及評選，4月至8月輔導並完成商品，8月至9月於百貨公司辦理實體行銷推廣及發表成果記者會。相關台南市場好物優化plus輔導計畫資訊，可至台南市市場巡禮粉絲專頁及台南市市場處官網查詢。

經發局表示，傳統菜市場有很多讓人懷念的好味道，市場好物優化plus計畫，將市場好物從冷鏈、包裝到物流、行銷一貫作業，讓市場好物能行銷至全國甚至全世界。plus計畫是透過公平公開的評選機制，結合專業輔導團隊協助優質市場業者，進行產品加工升級、包裝設計優化及電商通路拓展，讓市場好物能以更安心、更便利的方式送到各地消費者手中。

市場處表示，台南市有59個公有市場，市場好物優化是以長期輔導與系統性培力為核心的市場升級計畫，協助台南市場好物拓展多元通路、提升整體能見度。1月26日將在溪北和溪南地區舉辦2場計畫說明會，1月底至3月受理報名及評選，歡迎市場攤商踴躍報名參加。

