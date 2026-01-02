分享全青賽美照抽iPad

全國青年景觀競賽設計施作首獎作品「游歷在目」與創作團隊分享創意成果。（圖：新北市景觀處提供）

新北市景觀處表示，藉由開辦志工研習課程，邀請並傳授每位對市政建設與城市發展有熱枕的志工來研習與交流。研習結合理論與實務，今年課程亦同步至有著「新北美樹館」美稱的二叭子植物園舉行，植物園內林相生態豐富，透過實地學習生態美學設計理念及其永續維護管理的關鍵知識，為打造未來城市美學發展奠定基礎。

景觀處指出，今年度的志工培訓課程甫於日前辦理完畢，特別邀請台灣省園藝技師公會曹明利副理事長主講，並帶領學員們共同前往二叭子植物園，透過實地教學，學員不僅學會辨識原生植物，從中提升專業實務能力。

後續課程更結合「新北市樹木保護自治條例」及「新北市公園管理辦法」等法規講述，讓學員了解法源依據外，期望透過此類定期培訓，讓學員彼此交流，從中精進都市樹木與公園遊具巡檢與通報程序。更重要的是，這些志工也將是守護與推廣城市的關鍵人力，透過這些具備著樹木風險辨識及樹木綠美學概念的志工投身第一線，發揮由下而上的參與及互助合作外，也有效提升都市公園韌性，同步深化市民對綠美學認識與重視。

景觀處長林俊德表示，新北市擁有廣大公園綠地，都市樹木與公園是城市的重要生命線，不僅提供休憩空間，更是面對極端氣候時的重要綠色防護網。城市中的護樹志工與第一線從業人員更扮演了重要角色，透過他們長期投入維護工作，市府方能持續完善樹木管理制度、精進教育訓練，讓城市綠地更安全、永續，也讓市民能更安心親近自然。