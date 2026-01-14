生活中心／綜合報導

台灣最美歐巴桑陳美鳳，年近70歲，但每次一登場，完全看不出來，已經成為熟女標竿，今天再次替醫美診所站台，談到如何保養，鳳姊說，除了定期的科技加持，日常飲食、運動、保養都很重要。

美鳳姊一出場，真的尖叫聲不能停，也停不下來，因為完全凍齡！除以二之後的歲數可能還太多，本人比電視還要美！台灣最水的歐巴桑陳美鳳，年近70了，定期保養對她來說，非常重要。藝人陳美鳳：「大概年底以前會先過來（醫美），來做一些保養，當狀態更好化妝就更簡單，可能就是打個底啊，然後眉毛啊口紅畫一下，我的感覺就...，（整個人）線條就更明顯，這是我個人的感覺，妳隨時都看到很多人，所以本尊也是很重要。」

廣告 廣告

分享凍齡撇步 陳美鳳：飲食+運動+科技加持駐顏

台灣最美歐巴桑陳美鳳替醫美診所站台。（圖／民視新聞）分享凍齡、抗衰老關鍵，除了外在科技加持，日常飲食也很注重，像是不吃甜，愛吃原形食物，都是讓美鳳姊維持水噹噹的小撇步。藝人陳美鳳：「你前一天晚上吃的口味太重，第二天你就是會腫腫的，一次兩次妳就知道，噢那我前一天晚上不要吃，我也滿喜歡喝水，我不太喜歡喝甜品，或吃甜品，炸物也吃得少。」陳美鳳也分享，很享受泡澡時光，以及注重頭皮保養。

分享凍齡撇步 陳美鳳：飲食+運動+科技加持駐顏

藝人陳美鳳分享，除了科技保養，日常飲食、運動也很重要。（圖／民視新聞）還有就是，近期替自己安排的新運動匹克球，適合各個年齡層，打起來更不會傷筋骨。藝人陳美鳳：「匹克球有個好處就是，它不會一定要殺到很厲害，衝到很厲害，還蠻適合各種年齡層，或是比較熟齡的人，也都很適合，因為它就是不會太激動。」陳美鳳代言醫美品牌已經第六年了，鳳姊也分享，不是哪裡凹，補哪裡，而是漸進式慢慢變美，才能時時刻刻都是鎂光燈焦點。

原文出處：分享凍齡撇步 陳美鳳：飲食+運動+科技加持駐顏

更多民視新聞報導

人美心也美! 陳美鳳護理之家做公益 開金口獻唱歌曲

壯觀! 近百藝人錄民視過年特別節目 董事長王明玉同樂

陳美鳳突現身北車捷運站 「嬌羞摀臉」竟無人認出！

