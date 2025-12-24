分享台灣瑰寶〈甘露水〉榮耀 國立台灣美術館打造專屬新常設展廳
[Newtalk新聞] 文化部所屬國立臺灣美術館在國人殷殷期盼下，特別為臺灣藝術史上重要瑰寶〈甘露水〉設立專屬「國寶〈甘露水〉常設展示廳」。本月（20）日開幕式，文化部政務次長李靜慧、國立臺灣美術館長陳貺怡、保存者張鴻標家屬張士文、黃土水家屬林麗純、臺灣美術史家謝里法及李欽賢、高雄市立美術館長顏名宏、臺南國家美術館籌備處代理主任黃宏文等出席，此為國美館首開先例的單一作品常設展間。
文化部政務次長李靜慧於開幕典禮特別以臺灣台語致詞表示，非常感謝張鴻標家屬將〈甘露水〉這件重要作品交付給國家，讓世界能夠看見黃土水的藝術成就。黃土水不僅是臺灣第一代接受現代藝術訓練的藝術家，更是在艱苦環境中，成功讓臺灣藝術走向世界的先驅，〈甘露水〉完成於1921年，不僅展示了極高的藝術造詣，更成為臺灣藝術在現代關鍵時刻發出聲音的象徵。
李靜慧提到，〈甘露水〉在黃土水過世後，他太太辛苦從日本帶回臺灣，希望能找到適合的場所展示，但因歷史因素，最終由張鴻標在家中珍藏照顧超過60年，直到2021年，張鴻標家屬在前總統蔡英文的促成下，與文化部簽署了契約，並交給國美館收藏。為了迎接這位藝術界的「貴賓」，國美館特別將貴賓室清出，為〈甘露水〉設立常設展示廳，「這個常設展示廳，並不是這件作品的結束，而是希望能夠給大家觀看、研究、討論，讓臺灣藝術能夠不斷回望、研究、討論，文化部推動重建臺灣藝術史，是要把每一個時代的藝術家及作品都可以放到在歷史上應該的位置，也能成為我們文化的一部分」。
國美館長陳貺怡表示，感謝文化部2023年將〈甘露水〉指定為國寶，並交由國立臺灣美術館收藏。國美館收藏後，立即展開研究與展示工作，並於2023年策劃「臺灣土‧自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽，2024年與黃土水的母校東京藝術大學共同合作策劃「黃土水與他的時代—臺灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」，展出時，吸引了許多日本民眾前來參觀。今年，〈甘露水〉在南國美館展出結束後，國美館特別為這件國寶打造專屬的展示廳，這是國美館首次為單一作品設計的常設展間，其中配置了高度精密的防震平臺，平臺的設計參考台積電的規格，能有效減少地震造成的震動，並最大程度保護作品的安全。陳貺怡強調，這項設計不僅是對〈甘露水〉藝術價值的尊崇，也代表了國美館對國寶守護的決心。整個展示空間呈現神聖與優雅的氛圍，希望讓民眾能在最適宜的環境中欣賞這件具有深遠意義的藝術作品。
保存者張鴻標家屬張士文表示，「剛剛大家都說我們是『捐贈』給國家，其實是把〈甘露水〉『歸還』給國家」。張士文寫了一篇「一百年的辛酸」文章，以代表此時此刻的心情，「看到今天甘露水姊姊能有這麼樣風風光光的場面，最高興的一定是我那不能來參加的父親。1921年黃土水以〈甘露水〉入選帝展。1930年，黃土水去世，師母費盡心力把〈甘露水〉帶回臺灣，可惜沒有受到應有的尊重。
從日本統治到二戰結束，又到了國民政府，1958年還被棄置在臺中火車站的集貨場。1958年我的父親有感於當時保守的時空環境，擔心在光天化日下，沒有穿衣服日曬雨淋的〈甘露水〉的安危，只能暫時把她安置到家裡，並且期待有人會來領走。1974年，父視因為肝病日益嚴重，知道自己來日無多，就把〈甘露水〉細心打包封裝起來，並且交待母親，必須在本省人和外省人都懂得相互尊重時，才可以把〈甘露水〉還給國家，直到2018年母親去世，這件事一直是秘密。
2021年正好是〈甘露水〉出品100週年，也是父親冥誕100歲，也許是老天刻意的安排，林曼麗來電，我家兄弟喜出忘外，如釋重擔，天佑臺灣，終於可以等到把屬於臺灣人民的至寶歸還給臺灣的時刻」。
臺灣藝術家黃土水（1895-1930）為臺北艋舺人，青年時期遠赴日本東京美術學校雕塑科木雕部就讀，續入研究科深造，為臺灣第1位留學日本研習雕塑的藝術家，更於1920至1924年間，締造了連續4次入選（第2、3、4、5屆）日本官辦展覽「帝國美術展覽會」的輝煌成就。黃土水於1930年不幸因病過世，短暫的36載歲月卻締造了藝術的璀璨成就，為臺灣留下不朽的國寶珍品，是臺灣藝術及雕塑創作的先驅。
〈甘露水〉是黃土水1919年的創作，於1921年入選日本「帝國美術展覽會」第3回，在當時，即便日本雕刻界也少有以女性裸體為主體的作品。這件與東方女性約等身的大理石雕作品，頭部仰起、眼睛微閉、雙腿交叉站立，雙臂微張輕撫背靠底座的儀態，展現了堂堂自信的迎向陽光或雨露潤澤的儀態。
此作在黃土水離世後，由其夫人黃廖秋桂於1931年致贈予剛落成的臺灣教育會館（現為228國家紀念館），其後隨著殖民時代落幕，加諸複雜的政治因素，〈甘露水〉流落街頭，遭受潑墨、遺棄；當時幸有醫師張鴻標家族進行保存逾60年，直到2021年在總統蔡英文的見證下，張鴻標家族將〈甘露水〉無償歸還予國家，〈甘露水〉自此從蒙塵封存到重生。
2023年文化部將〈甘露水〉指定為「國寶」，交由國立臺灣美術館典藏管理，國美館自文化部手上接獲國寶作品的交付使命後，透過結合臺日學者的研究交流和展覽合作，於2024年赴日本展出，獲得高度關注與好評，如今國美館更為〈甘露水〉設置國寶常設展廳，讓更多觀眾可以到館一覽其風采。
國美館表示，〈甘露水〉是大理石雕塑巨作，為了提供更適合的展示環境，國美館除打造沉穩、寧靜、高雅的獨立空間，還考量到臺灣位於環太平洋地震帶上的特殊環境，特別強化〈甘露水〉於多震環境中的展示安全。為此，首度結合跨域整合隔震技術，創下國內以「隔震系統」製作大型雕塑展臺的先例。國美館依據嚴謹的文物耐震需求，委請國內專業結構技師與耐震技術團隊，設計內置具阻尼與自復位功能的精密元件，並透過真實的地震歷史資料及國際標準震波進行模擬測試，這個臺座能在一般地震情況下削減約9成的振動程度，即便遭遇如921地震的嚴苛考驗，也能有效減少近7成的振動量，大幅降低雕塑傾倒的風險。
國美館此次規劃「國寶〈甘露水〉常設展示廳」，除呈現〈甘露水〉優雅、神聖的獨特氣質外，並兼顧機能與空間整合，於不干擾視覺的前提下提供隱形防護，為國內大型雕塑展品樹立防災新標竿，既是對黃土水的最高推崇，更展現國美館對國寶作品的守護決心。「國寶〈甘露水〉常設展示廳」即日起開展，歡迎國內外藝術愛好者蒞館，共饗國寶珍品〈甘露水〉，並認識黃土水這位開啟臺灣藝術史重要史頁的重要藝術家。
「國寶〈甘露水〉常設展示廳」
時間：即日起，週二至週五09:00-17:00、週六及週日09:00-18:00（每週一休館）
地點：國立臺灣美術館（臺中市西區五權西路一段2號）
更多Newtalk新聞報導
海基會董事長異動掀議 鍾佳濱點破關鍵：兩岸能否破冰看北京
藍提案大法官憲判無效 綠委怒轟：藍白立院獨裁！公開表演「我就是比你大」
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 45
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 29
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 20 小時前 ・ 97
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 22 小時前 ・ 136
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 44
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 23
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 67
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 8
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 23 小時前 ・ 361
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 5
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 3
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 80
少40%營收只能斷尾求生？「這機殼大廠」撤離中國內幕曝光 謝金河警告：下一個鎖定EUV
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導機殼大廠可成在2020年毅然出售中國廠房、全面撤出對岸市場，當時以420億元將可勝、可利兩家子公司賣給藍思科技，營收瞬間蒸...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 77
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 1 天前 ・ 558
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 219
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 56