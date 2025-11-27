分享台灣經驗 南山人壽前進COP藍區

氣候變遷加重健康不平等，南山人壽董事長尹崇堯率領永續健康長陳維新、健康守護圈轉型負責人王保勲、永續創新發展部主管林哲仰等南山人壽永續健康團隊一行6人，赴巴西貝倫參與COP30，在「世界氣候高峰會及投資界COP」上發表演說，將臺灣保育林地及原住民生計的政策，及南山人壽關懷原鄉列車的計畫帶到國際場合，透過國際氣候發展智庫ICDI與多個NGO組織，共同於藍區主辦的周邊會議（Side Event），發表壽險業如何提出解決方案，降低氣候變遷衝擊、原鄉健康不平等的情況。

大型壽險業除以投資議合，倡議被投資標的減少碳排與強化環保政策外，尹崇堯前進COP藍區，提出「氣候變遷調適金融」的概念，以臺灣過去氣候變化造成重大天災，有4成以上直接衝擊原住民部落或居住地，加深經濟與健康不平等，因此，南山人壽啟動原鄉關懷行動，強化對偏鄉部落醫療的關懷與協助；同時，也以微型保單提供財務上的即時救濟，強化弱勢族群對重大天災的因應韌性。

今年COP30將11月13日定為健康日，強調氣候變遷造成全球健康問題，希望國際間共同努力提出調適方案，尹崇堯一行人觀摩世界衛生組織在COP30的相關發布，深刻體會氣候變遷會加大對許多弱勢族群的衝擊。

尹崇堯參與世界氣候峰會上發表簡短演說，將臺灣經驗分享到巴西，希望消弭原鄉部落及弱勢族群的健康不平等，協助政府提高全體國人因應氣候變遷的韌性，並倡議提早儲存健康資本。

尹崇堯也參與藍區的週邊會議，為臺灣保險業第一家受邀COP藍區週邊會議分享作為，並向現場參與各國代表展現南山人壽3年來協助原鄉的計畫，即啟動原鄉關懷列車，提供三大措施，包括改善醫療設備、強化健康促進與串聯健康資源等。