分享感動鼓勵追夢 洪佳君邀請樹林校隊觀賞《冠軍之路》

【記者葉柏成/新北報導】長期關注基層體育運動推廣，鼓勵年輕世代勇敢追夢的新北市議員洪佳君，日前邀請樹林地區國中、國小校隊學生及教練，共同觀賞紀錄片《冠軍之路》，透過中華隊奪冠歷程，為基層運動選手注入滿滿能量與信心。

《圖說》洪佳君邀請樹林地區國中、國小校隊學生及教練，共同觀賞紀錄片《冠軍之路》。〈主辦單位提供〉

洪佳君表示，《冠軍之路》記錄的不只是勝利，更是一段關於堅持、團隊與信念的旅程，正如校隊孩子們每天在運動場上揮汗訓練的縮影。希望透過這場觀影活動，讓學生們看見榜樣、相信努力終會被世界看見，持續在自己的「冠軍之路」上勇敢前行。

她指出，中華隊將於今年3月再度站上世界舞台，參加WBC世界棒球經典賽，期盼社會各界持續用行動支持台灣棒球，也邀請大家一同為中華隊加油集氣，讓團結的力量成為選手最強大的後盾，陪伴中華隊勇敢迎戰、再創佳績。

《圖說》新北市議員洪佳君、導演龍男‧以撒克‧凡亞思合影。〈主辦單位提供〉

當天活動也邀請電影導演龍男‧以撒克‧凡亞思親臨現場，與師生分享拍攝幕後的心路歷程與中華隊選手不為人知的付出。龍男導演以溫暖真誠的分享，勉勵年輕選手：「冠軍不是一瞬間，而是一次又一次不放棄的選擇。」現場互動熱絡，學生反應熱烈。