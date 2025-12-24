分享施政3週年成果 周春米:不是慶功 是檢視和承諾

南部中心／洪明生 屏東報導

屏東縣長周春米是屏東縣地方自治史72年來，第一位女縣長，今年就職屆滿3週年，特別以十大建設、十大貼心、十大精彩為主軸，感性的向親鄉報告這3年來的施政成果，也強調3週年不是慶功，是檢視和承諾的時刻。





向屏東鄉親分享施政3週年成果 周春米：不是慶功 是檢視和承諾

屏東縣長周春米，舉辦就職3週年典禮，分享施政成果。（圖／民視新聞）









屏東縣長周春米，帶領同仁喊口號，在就職3週年典禮上，分享施政成果。屏東縣長周春米：「當然還是很緊張，因為這是3週年的成績，我也希望這3年來同仁的努力，能夠被大家看到，就職1000天的報告，重新再來檢視，我們需要再努力的地方。」

廣告 廣告

3年前也是在縣府禮堂宣示就職，3年後站在相同地點，多了滿滿感動，周春米在台上深深一鞠躬，感謝鄉親這3年來的鼓勵，身為屏東縣地方自治史72年來，第一位女縣長，在任職超過1000個日子裡，周春米和縣府團隊一起打拚，這次以十大建設、十大貼心、十大精彩為主軸，向親鄉報告施政成果。





向屏東鄉親分享施政3週年成果 周春米：不是慶功 是檢視和承諾

屏東縣長周春米分享三大主軸，讓市民有感。（圖／民視新聞）









屏東縣長周春米：「怎麼樣更加強我們的全人照顧，從小到老，怎麼樣讓我們人口能夠回流，怎麼樣讓我們的產業能夠升級，怎麼樣讓屏東這座城市更具競爭力。」

政策走進生活，讓鄉親有感，不論在社福、長照、教育、觀光、建設都獲得肯定，周春米也說，就職3周年，不是慶功的時刻，而是檢視與承諾的時刻，期許更加努力，繼續交出亮眼成績。

原文出處：向屏東鄉親分享施政3週年成果 周春米：不是慶功 是檢視和承諾

更多民視新聞報導

鄭麗文表態兩岸「同屬一中」！梁文傑點名1人冷回：學學他

拍板了！民進黨將派「她」參選彰化縣 基隆市長預估人選也出爐

台中市跨年宣傳「Hi8」除了盧秀燕都是AI 網：預算全台第三

