分享歐洲商務艙遭酸「大谷翔平老婆還在用iPhone13」 鄭家純1句話嗆爆
〔記者蕭方綺／台北報導〕「雞排妹」鄭家純近日在社群分享自己搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，沒想到評價商務艙的貼文意外引來網友酸言，有人留言：「看看人家大谷翔平的老婆還在用iPhone13，就你還在那邊炫耀。」對此，她幽默回應：「好，我會請我先生檢討為什麼他不是大谷翔平。」逗趣自嘲的回答，瞬間獲得萬名網友按讚支持。
鄭家純先前提到她這次搭乘的是華航台北到羅馬與倫敦返台的商務艙「10K座位」，並指出飛羅馬的機型與其他歐洲線不同，「空間更寬敞，還有置物櫃，平躺後睡起來比其他線更平整好睡」，細膩分享讓不少旅客感同身受，但也有網友認為她在炫富，面對酸言，她也補充：「發文評價商務艙被罵怎麼辦？經營粉專不內耗很簡單，已讀亂回就好了。」展現高情商與輕鬆心態。
這則酸言的源頭也引發話題，因為最近美國職棒球隊道奇隊拿下世界大賽冠軍，舉行封王遊行時，球隊當家明星大谷翔平與妻子田中真美子成為全場焦點。然而有眼尖網友發現，田中真美子竟仍使用老舊的iPhone 13 mini，引發全球熱議。
