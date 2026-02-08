分享海鯤號影片 小英盼在海中守護自由民主

▲台船公司今日公布海鯤號下潛測試影片。（圖／翻攝自台船公司YouTube）

[NOWnews今日新聞] 台船公司今（8）日公布國造潛艦「海鯤號」4次淺水潛航測試影片，首度曝光包括下潛、潛望鏡及天線桅桿升降測試、發射誘標、上浮及完成測試安全返港。對此前總統蔡英文也特別分享影片，期盼國人繼續支持潛艦國造的計劃，讓海鯤號能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，「守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界」。

蔡英文今日特別分享「海鯤號」4次淺水潛航測試影片，說明影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。潛艦國造，曾經被認為是不可能完成的任務。這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

廣告 廣告

蔡英文說，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。

蔡英文表示，接下來，造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。

最後蔡英文說，期盼大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓海鯤軍艦能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，「守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國造潛艦「海鯤號」水下畫面首曝光 台船分享淺水潛航測試紀錄

台船今年拚轉盈、產線排程滿 海鯤號罰款1月事先提列

海鯤號今第3度潛航測試傳捷報 王定宇讚：全世界屬前段班的速度