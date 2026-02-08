分享海鯤號潛航影片 蔡英文盼繼續支持潛艦國造

（中央社記者葉素萍台北8日電）前總統蔡英文今天分享台船公司公布的「海鯤軍艦」紀錄影片，她希望大家繼續支持潛艦國造計劃，讓海鯤艦能在未來某一天，乘載台灣人勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健走向世界。

國造潛艦海鯤號正持續進行潛航測試中，台船今天首度公開紀錄影片，除披露水下潛航影像，也詳實記錄第一次下潛、舵控及天線升降等關鍵測試，更披露發射誘標等動態畫面，展現海測（SAT）成果。

蔡英文今天透過臉書分享影片，她說，台船公司公布海鯤軍艦的紀錄影片，在這2週內，海鯤艦完成4次淺水潛航測試。

她說，影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。潛艦國造曾經被認為是不可能完成的任務。這個計劃從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文認為，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力、也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，大家一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。

她說，接下來，造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。

她期盼，大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界。（編輯：楊蘭軒）1150208