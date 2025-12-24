分享聖誕交換愛 花蓮特教學校與海星國小歲末傳愛

海小登臺表演

推動「普特融合」，國立花蓮特殊教育學校與花蓮縣私立海星國民小學延續多年傳統，今（24）日舉行「分享聖誕交換愛-歲末感恩普特融合活動」，海星國小二年級近百位學生，與花特一百多位學生輪流登臺演出，也交換自己準備的禮物與卡片，互相祝福聖誕快樂。



海星國小二年級的游凱翔說，他們的禮物是環保的概念，在美勞課裡用二手鞋盒包裝，裡面裝著他準備的筆記本、餅乾及聖誕襪，希望祝花特的學生們，聖誕快樂、身體平安。



花蓮特教學校校長馬心正指出，「普特融合」是教育趨勢，讓有特殊需求的學生，與普通班級中的學生互動，不僅讓花特的學生感受到被接納與關愛，也幫助海星國小的孩子，更瞭解身心障礙同學。



兩校「分享聖誕交換愛」已行之有年，每年聖誕節前夕，兩校學生會準備禮物、卡片及歌舞，在活動中交換、分享，海星國小表示，也期待透過這樣的活動，讓參與的孩子們學會尊重與包容，成為具同理心的未來公民。