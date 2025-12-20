分享臺灣瑰寶〈甘露水〉榮耀 國立臺灣美術館打造專屬新常設展廳
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】文化部所屬國立臺灣美術館在國人殷殷期盼下，特別為臺灣藝術史上重要瑰寶〈甘露水〉設立專屬「國寶〈甘露水〉常設展示廳」。今（20）日開幕式，文化部政務次長李靜慧、國立臺灣美術館長陳貺怡、保存者張鴻標家屬張士文、黃土水家屬林麗純、臺灣美術史家謝里法及李欽賢、高雄市立美術館長顏名宏、臺南國家美術館籌備處代理主任黃宏文等出席，此為國美館首開先例的單一作品常設展間。
文化部政務次長李靜慧於開幕典禮特別以臺灣台語致詞表示，非常感謝張鴻標家屬將〈甘露水〉這件重要作品交付給國家，讓世界能夠看見黃土水的藝術成就。黃土水不僅是臺灣第一代接受現代藝術訓練的藝術家，更是在艱苦環境中，成功讓臺灣藝術走向世界的先驅，〈甘露水〉完成於1921年，不僅展示了極高的藝術造詣，更成為臺灣藝術在現代關鍵時刻發出聲音的象徵。
李靜慧提到，〈甘露水〉在黃土水過世後，他太太辛苦從日本帶回臺灣，希望能找到適合的場所展示，但因歷史因素，最終由張鴻標在家中珍藏照顧超過60年，直到2021年，張鴻標家屬在前總統蔡英文的促成下，與文化部簽署了契約，並交給國美館收藏。為了迎接這位藝術界的「貴賓」，國美館特別將貴賓室清出，為〈甘露水〉設立常設展示廳，「這個常設展示廳，並不是這件作品的結束，而是希望能夠給大家觀看、研究、討論，讓臺灣藝術能夠不斷回望、研究、討論，文化部推動重建臺灣藝術史，是要把每一個時代的藝術家及作品都可以放到在歷史上應該的位置，也能成為我們文化的一部分」。
國美館長陳貺怡表示，感謝文化部2023年將〈甘露水〉指定為國寶，並交由國立臺灣美術館收藏。國美館收藏後，立即展開研究與展示工作，並於2023年策劃「臺灣土•自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽，2024年與黃土水的母校東京藝術大學共同合作策劃「黃土水與他的時代—臺灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」，展出時，吸引了許多日本民眾前來參觀。今年，〈甘露水〉在南國美館展出結束後，國美館特別為這件國寶打造專屬的展示廳，這是國美館首次為單一作品設計的常設展間，其中配置了高度精密的防震平臺，平臺的設計參考台積電的規格，能有效減少地震造成的震動，並最大程度保護作品的安全。陳貺怡強調，這項設計不僅是對〈甘露水〉藝術價值的尊崇，也代表了國美館對國寶守護的決心。整個展示空間呈現神聖與優雅的氛圍，希望讓民眾能在最適宜的環境中欣賞這件具有深遠意義的藝術作品。
保存者張鴻標家屬張士文表示，「剛剛大家都說我們是『捐贈』給國家，其實是把〈甘露水〉『歸還』給國家」。張士文寫了一篇「一百年的辛酸」文章，以代表此時此刻的心情，「看到今天甘露水姊姊能有這麼樣風風光光的場面，最高興的一定是我那不能來參加的父親。1921年黃土水以〈甘露水〉入選帝展。1930年，黃土水去世，師母費盡心力把〈甘露水〉帶回臺灣，可惜沒有受到應有的尊重。從日本統治到二戰結束，又到了國民政府，1958年還被棄置在臺中火車站的集貨場。1958年我的父親有感於當時保守的時空環境，擔心在光天化日下，沒有穿衣服日曬雨淋的〈甘露水〉的安危，只能暫時把她安置到家裡，並且期待有人會來領走。1974年，父視因為肝病日益嚴重，知道自己來日無多，就把〈甘露水〉細心打包封裝起來，並且交待母親，必須在本省人和外省人都懂得相互尊重時，才可以把〈甘露水〉還給國家，直到2018年母親去世，這件事一直是秘密。2021年正好是〈甘露水〉出品100週年，也是父親冥誕100歲，也許是老天刻意的安排，林曼麗來電，我家兄弟喜出忘外，如釋重擔，天佑臺灣，終於可以等到把屬於臺灣人民的至寶歸還給臺灣的時刻」。
臺灣藝術家黃土水（1895-1930）為臺北艋舺人，青年時期遠赴日本東京美術學校雕塑科木雕部就讀，續入研究科深造，為臺灣第1位留學日本研習雕塑的藝術家，更於1920至1924年間，締造了連續4次入選（第2、3、4、5屆）日本官辦展覽「帝國美術展覽會」的輝煌成就。黃土水於1930年不幸因病過世，短暫的36載歲月卻締造了藝術的璀璨成就，為臺灣留下不朽的國寶珍品，是臺灣藝術及雕塑創作的先驅。
〈甘露水〉是黃土水1919年的創作，於1921年入選日本「帝國美術展覽會」第3回，在當時，即便日本雕刻界也少有以女性裸體為主體的作品。這件與東方女性約等身的大理石雕作品，頭部仰起、眼睛微閉、雙腿交叉站立，雙臂微張輕撫背靠底座的儀態，展現了堂堂自信的迎向陽光或雨露潤澤的儀態。
此作在黃土水離世後，由其夫人黃廖秋桂於1931年致贈予剛落成的臺灣教育會館（現為228國家紀念館），其後隨著殖民時代落幕，加諸複雜的政治因素，〈甘露水〉流落街頭，遭受潑墨、遺棄；當時幸有醫師張鴻標家族進行保存逾60年，直到2021年在總統蔡英文的見證下，張鴻標家族將〈甘露水〉無償歸還予國家，〈甘露水〉自此從蒙塵封存到重生。
2023年文化部將〈甘露水〉指定為「國寶」，交由國立臺灣美術館典藏管理，國美館自文化部手上接獲國寶作品的交付使命後，透過結合臺日學者的研究交流和展覽合作，於2024年赴日本展出，獲得高度關注與好評，如今國美館更為〈甘露水〉設置國寶常設展廳，讓更多觀眾可以到館一覽其風采。
國美館表示，〈甘露水〉是大理石雕塑巨作，為了提供更適合的展示環境，國美館除打造沉穩、寧靜、高雅的獨立空間，還考量到臺灣位於環太平洋地震帶上的特殊環境，特別強化〈甘露水〉於多震環境中的展示安全。為此，首度結合跨域整合隔震技術，創下國內以「隔震系統」製作大型雕塑展臺的先例。國美館依據嚴謹的文物耐震需求，委請國內專業結構技師與耐震技術團隊，設計內置具阻尼與自復位功能的精密元件，並透過真實的地震歷史資料及國際標準震波進行模擬測試，這個臺座能在一般地震情況下削減約9成的振動程度，即便遭遇如921地震的嚴苛考驗，也能有效減少近7成的振動量，大幅降低雕塑傾倒的風險。
國美館此次規劃「國寶〈甘露水〉常設展示廳」，除呈現〈甘露水〉優雅、神聖的獨特氣質外，並兼顧機能與空間整合，於不干擾視覺的前提下提供隱形防護，為國內大型雕塑展品樹立防災新標竿，既是對黃土水的最高推崇，更展現國美館對國寶作品的守護決心。「國寶〈甘露水〉常設展示廳」即日起開展，歡迎國內外藝術愛好者蒞館，共饗國寶珍品〈甘露水〉，並認識黃土水這位開啟臺灣藝術史重要史頁的重要藝術家。
