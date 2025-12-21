分享臺灣瑰寶〈甘露水〉榮耀 國美館打造專屬常設展廳

文化部次長李靜慧（右2）、黃土水家屬代表林麗純（右1）、國立臺灣美術館長陳貺怡（左1）及保存者張鴻標家屬張士文（左2）等人合影.

國立臺灣美術館特別為臺灣藝術史上重要瑰寶〈甘露水〉設立專屬「國寶〈甘露水〉常設展示廳」，這也是國美館首開先例的單一作品常設展間。

國美館長陳貺怡表示，今年，〈甘露水〉在展出結束後，國美館特別為這件國寶打造專屬的展示廳，這是國美館首次為單一作品設計的常設展間，其中配置了高度精密的防震平臺，平臺的設計參考臺積電的規格，能有效減少地震造成的震動，並最大程度保護作品的安全。陳貺怡強調，這項設計不僅是對〈甘露水〉藝術價值的尊崇，也代表了國美館對國寶守護的決心。整個展示空間呈現神聖與優雅的氛圍，希望讓民眾能在最適宜的環境中欣賞這件具有深遠意義的藝術作品。

臺灣藝術家黃土水（1895-1930）為臺北艋舺人，青年時期遠赴日本東京美術學校雕塑科木雕部就讀，續入研究科深造，為臺灣第1位留學日本研習雕塑的藝術家，更於1920至1924年間，締造了連續4次入選（第2、3、4、5屆）日本官辦展覽「帝國美術展覽會」的輝煌成就。黃土水於1930年不幸因病過世，短暫的36載歲月卻締造了藝術的璀璨成就，為臺灣留下不朽的國寶珍品，是臺灣藝術及雕塑創作的先驅。

〈甘露水〉是黃土水1919年的創作，於1921年入選日本「帝國美術展覽會」第3回，在當時，即便日本雕刻界也少有以女性裸體為主體的作品。這件與東方女性約等身的大理石雕作品，頭部仰起、眼睛微閉、雙腿交叉站立，雙臂微張輕撫背靠底座的儀態，展現了堂堂自信的迎向陽光或雨露潤澤的儀態。

國美館此次規劃「國寶〈甘露水〉常設展示廳」，除呈現〈甘露水〉優雅、神聖的獨特氣質外，並兼顧機能與空間整合，於不干擾視覺的前提下提供隱形防護，為國內大型雕塑展品樹立防災新標竿，既是對黃土水的最高推崇，更展現國美館對國寶作品的守護決心。「國寶〈甘露水〉常設展示廳」即日起開展，歡迎國內外藝術愛好者蒞館，共饗國寶珍品〈甘露水〉，並認識黃土水這位開啟臺灣藝術史重要史頁的重要藝術家。