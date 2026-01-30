分享近半世紀選舉經驗 邱義仁：用「HOW」的角度思考 以達成勝選目標

新境界文教基金會副董事長邱義仁。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 今年年底即將迎來九合一縣市長大選，民進黨啟動青年幕僚海選營。對此，新境界文教基金會副董事長邱義仁今（30）日分享自己近半世紀的選舉經驗，並說，選舉的時間很短、節奏很快，大家應該學著用HOW的角度思考政策與問題，才能在選戰過程中，擬定清晰明朗的選戰策略，達成設定的勝選目標。

民進黨青年部今舉辦為期兩日的「2026春季破浪培力營」，由超過百人的報名者中，挑選出56名學員，提前為國家儲備年底選戰幕僚人才。首日課程邀請民進黨秘書長徐國勇，新境界文教基金會副董事長邱義仁、立法委員吳沛憶、苗栗縣長參選人陳品安輪番上陣，傳授選戰經驗。

民進黨秘書長徐國勇說，政治是眾人之事。 圖：民進黨提供

徐國勇表示，政治是眾人之事，生活的一切都與政治相關。他說，大家來到這裡參與幕僚培訓營，是認識政治、了解民進黨的第一步。在日常生活中，很多重要公共政策形成的背後，都有幕僚參與的身影，這些政策與建設的產出，更是很多幕僚夜以繼日投入所鑽研出的心血結晶。

徐國勇接著提到，年底大選光有好的候選人是不夠的，因此，民進黨需要很一批強大的幕僚團隊，一起打贏這場選舉。他說，這些年中央的政績足以證明民進黨是有執政能力的政黨，希望將來可以在地方上服務更多的人民，今天大家來到這邊學習完之後，歡迎大家加入民進黨，一起齊步向前走，讓國家更好。

民進黨青年部舉辦「2026春季破浪培力營」。 圖：民進黨提供

邱義仁則分享自己近半世紀的選舉經驗，除了介紹各種選舉分工與可能碰到的狀況，他也提到參與選舉工作體悟，可以在很壓縮的時間內，快速學習與成長。他並說，大家也能在很短時間內，認識台灣最真實的面貌，唯有真正認識台灣，對台灣的愛才會更加真實，這對一名政治工作者來說，是很重要的。

最後，邱義仁也教導大家在選戰過程中，如何調整自己的思考方式。他表示，選舉的時間很短、節奏很快，大家應該學著用HOW的角度思考政策與問題，才能在選戰過程中，擬定清晰明朗的選戰策略，去爭取更多的選民支持，進而達成所設定的勝選目標。

