分享防災避難須知影片！賴清德、蕭美琴籲民眾做好準備可多「爭取3天」

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德與副總統蕭美琴昨天在社群平台發布以「爭取3天，爭取更多時間」為主題的「防災避難須知影片」，呼籲民眾準備防災避難包、建立自己與家庭的防災計劃、參加緊急救護課程，為各種突如其來的災害預先做好準備，讓自己及家人都更安全。

賴清德在Threads發文提及，平安不能只靠運氣。颱風、地震這些不速之客，總是在日常突然出現。平時多一點準備，災害發生時，就能少一分慌亂、多一分把握。

賴清德表示，為什麼要強調「爭取三天」？因為在災害發生的第一時間，消防與醫療人力會優先投入搶救生命。在外部救援與物資到位之前，「三天」就是關鍵的 72 小時，若事前有準備，除了穩住生活步調，也能夠照顧身邊的人。

他說，這三支影片想和大家分享，防災不只是準備一個防災包，而是要建立屬於自己和家人的防災計畫。當突如其來的災害發生時，知道該做什麼、能互相照應，就是一種最大的力量。邀請大家看看這三支影片，並分享給家人、朋友；也可以參加 緊急救護課程，或加入防災士的行列，把這份準備與力量，傳得更遠，讓社會更有韌性。

蕭美琴也發文表示，「當災難來臨時，真正能保護我們的，是平時是否做好準備。」除了準備防災包、學會基本救護的知識之外，也為自己和家人建立一套清楚的防災計畫。包括災害來時該怎麼應變、如何聯絡彼此、需要哪些基本物資，平時多想一步，關鍵時刻就能更安心。邀請大家多多分享這3支防災影片，將守護的力量持續擴散，讓社會更具韌性，台灣更安全。

賴清德與蕭美琴分享的這3支影片是由「全聯先生」拍攝的防災宣導影片，提醒民眾在日常生活中多一分準備，在災害發生時就能減少慌張，讓每個家庭都更安全，而當每個人、每個家庭都做好準備，就能建立起社會應對災害時的韌性。

