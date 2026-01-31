分享霍諾德爬101近距離視角！Google執行長笑：發現「電梯以外」新路徑

美國極限攀岩家霍諾德(Alex Honnold)，25日徒手攀登台北101一戰成名。 圖：取自Sundar Pichai IG

[Newtalk新聞] 美國極限攀岩家霍諾德(Alex Honnold)，25日徒手攀登台北101一戰成名。而霍諾德攀登過程中，除了戶外與線上直播觀眾屏息以待，還有許多在台北101大樓內部工作的員工，擠在窗邊見證歷史，其中就包含73樓至77樓的Google台灣總部。對此，Google執行長皮查伊(Sundar Pichai)，就分享當天霍諾德攀登的近距離照片，笑喊除了搭電梯外，「原來還有另一條路線」。

霍諾德25日徒手挑戰台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。當霍諾德攀爬至中高樓層、經過Google台灣總部辦公室時，室內員工紛紛走到窗邊拍照記錄，霍諾德也向室內揮手互動，並透過耳麥對直播主持人直呼，Google這層太瘋狂了，他們非常熱情。

對此，Google執行長皮查伊，昨日在社群平台分享多張當天的照片。皮查伊表示，這些畫面由員工在台北101的75樓辦公室拍攝，隔著玻璃即可清楚看到霍諾德在外牆抹止滑粉、緊抓建築結構的瞬間。皮查伊更幽默表示，每次到訪台北101都是搭電梯上去，「原來還有另一條路線」。精采畫面也吸引13.5萬個讚。

