分享非洲豬瘟補助措施 賴清德：政府會做產業的後盾

針對非洲豬瘟疫情，賴清德總統今天重申，政府「挺豬農，也挺產業！」農業部也已提出「 一級生產鏈補助支持方案」，政府會做產業的後盾，共同度過這段艱難時期，讓台灣的養豬產業更有力。

賴清德在臉書分享非洲豬瘟中央災害應變中心提供的各種補助措施，包括飼料差額及廚餘清運油資補助、一級生產鏈從業人員業者輔導補助、金融支持方案的貸款利息補貼等。他感謝全國豬農與一級生產鏈夥伴，在防疫期間全力配合政府的防疫措施，共體時艱。

賴清德承諾，政府會和大家站在一起！農業部已提出「 一級生產鏈補助支持方案」，協助豬農與產業夥伴減輕生計壓力，穩定產業、守住疫情。政府會做產業的後盾，共同度過這段艱難時期，讓台灣的養豬產業更有力。

