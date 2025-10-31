分享「 一級生產鏈補助支持方案」 賴清德：政府會做產業的後盾

賴清德表示，感謝全國豬農與一級生產鏈夥伴，在防疫期間全力配合政府的防疫措施，共體時艱。（圖／報系資料庫）

針對非洲豬瘟疫情，賴清德總統今（31）日表示，政府「挺豬農，也挺產業！」，農業部也已提出「 一級生產鏈補助支持方案」，政府會做產業的後盾，共同度過這段艱難時期，讓台灣的養豬產業更有力。

賴清德於臉書分享因應非洲豬瘟，農業部提出的「一級生產鏈補助支持方案」，包括「飼料差額及廚餘清運油資補助」、「從業人員/業者輔導補助方案」、「提供金融支持減輕經濟負擔」。

「挺豬農，也挺產業！」賴清德表示，感謝全國豬農與一級生產鏈夥伴，在防疫期間全力配合政府的防疫措施，共體時艱。

廣告 廣告

賴清德指出，政府會和大家站在一起！農業部已提出「 一級生產鏈補助支持方案」，協助豬農與產業夥伴減輕生計壓力，穩定產業、守住疫情。政府會做產業的後盾，共同度過這段艱難時期，讓台灣的養豬產業更有力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆

范姜彥豐公審粿粿、王子「恐構成誹謗罪」？ 律師曝風險：給自己找麻煩

粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言