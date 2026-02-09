我站在月台上等車，安靜且愉悅。一個老人等候下午的區間車也能安靜愉悅嗎？沒有幻想，不是逃離，等車成為等車自身。二十分鐘後，乘車也會是如此，乘車本身即為目的。

若干年前，我還無法體會這種愉悅和安靜。那時，等車坐車是過程，火車是工具，總有之前與之後，總有名為「時間」之物干擾。不過，我完全清楚，那些年的忙碌紛亂塑造了現在的安靜愉悅。現在無法從過去抽離，只有演化轉變。

這時，兩名年輕人靠近我，自介是某宗派教徒，想要與我分享他們的奇特經歷。他們佩戴微笑、目光誠摯，我不忍心斷然拒絕，於是點頭同意。他們開始說起過去的失望悲傷，以及現今的自由快樂，兩者間的巨大轉折，自然是他們現在信仰的神靈或宗師所賜。

廣告 廣告

唉，我想，圖窮匕見，並無出人意表的驚喜。

分享。說出這兩個字的人，究竟指涉的是什麼呢？事件的大綱、摘要？某一個細節的描述？心情感言？終極結論？不論哪一個或幾個，那種分享是否客觀、可信？或者，敘述者覺得是真實的，然而只是一廂情願？記憶有其運作機制，語言有其屏障及陷阱，可能超出敘述者的覺知吧？

分享經常帶著目的，它計畫抵達某處，如同南來北往的列車。這兩名陌生人向我走來，目的大約是要說服我，讓我拿取傳單，填寫姓名手機，甚至預約下次的交談日期，最終讓我加入他們，成為某個團體的一員。若能達到這些目的，他們二人或將可以在所屬的組織裡記上一筆？果真如此，他們分享人生，希望我也可以過得像他們一樣幸福，其實摻雜了自私自利的成分。

詐騙集團體最愛與人分享，它們的目的全然自私自利。首先獲取你的信任，之後你的個資，最後是你存放在某個帳戶裡的財產。哪一次詐騙不是開始於令人動搖的分享？

十幾分鐘後，兩名年輕人以目光和沉默詢問我的回應，然後使用語言，問我願不願意也分享我的故事，他們樂意傾聽。

我接過傳單，跟他們說，我會在火車上閱讀傳單、思考他們的故事，我的火車來了。

其實我想說的是：啊，一個人能夠和另一個人分享什麼呢？除了字語、字語和字語。