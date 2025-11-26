分割後超吸金！0052分割後首日成交量爆26.8萬張創掛牌紀錄

台股老牌科技型 ETF「富邦科技（0052）」完成「一拆七」分割後，今（26）日恢復交易，首日即吸引資金大舉湧入，成交量爆出 26.8 萬張天量，創下 2006 年 8 月 28 日成立以來最高紀錄 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股老牌科技型 ETF「富邦科技（0052）」完成「一拆七」分割後，今（26）日恢復交易，首日即吸引資金大舉湧入，成交量爆出 26.8 萬張天量，創下 2006 年 8 月 28 日成立以來最高紀錄；成交金額衝上 95.04 億元，同樣刷新歷史新高，成為 0052 成立以來最亮眼的一天。首日收盤 0.88%，收在 35.35 元。

這次分割，讓 0052 單位價格降至小資族可輕鬆負擔的甜蜜價，一張約落在 3.5 萬元區間，大幅降低入手門檻，吸引大量投資人回流。加上科技股題材持續火熱，以及台積電強漲，市場氣氛全面轉強。隨著買盤火力全開，市場預估接下來股東人數將明顯增加。

廣告 廣告

同時，國際科技大事件也推升買氣動能。谷歌全新「Gemini 3」爆紅，市場傳出 Meta 將採購谷歌（Google）AI 晶片，使谷歌供應鏈股價全面大漲。市場並關注聯發科（2454）是否成為被低估的「谷歌概念股」之一，科技族群情緒再度升溫，帶動 0052 吸金力道更加猛烈。

0052 長期反映台股科技核心趨勢，分割前最高一度突破每張 25 萬元，使小資族觀望氣氛濃厚。但其成分股涵蓋台股最具成長性的科技龍頭，包括先進製程、IC 設計、AI 晶片、伺服器、光通訊、散熱到 HPC 關鍵零組件等，科技含金量極高。因此分割後回到親民價，投資人紛紛把握機會逢低大量買進，使得 11 月 2 6日 26.8 萬張的歷史天量應聲誕生。

整體而言，0052 分割後首日不僅成交量與成交金額雙雙爆量，也引爆新一波 AI 科技投資熱潮，人氣與買氣同步噴出。法人建議，投資人可透過 定期定額或分批布局，長線參與 AI 超級循環與台灣科技供應鏈的強勁成長動能。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「小台積」ETF 明日將恢復交易 入手價不用4萬元

內情曝光！台積啟動法律戰 正式對前資深副總羅唯仁提告