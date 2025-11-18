「分化藍白有難度」 綠營危機感遽增

二○二六年地方選舉，藍白合作箭在弦上，綠營內危機感遽增，民進黨人士表示，綠營內近期做過沙盤推演分析，經過二○二四年未整合苦果，加上大罷免嘗到合作甜頭，放眼明年選戰，民進黨要分化藍白恐怕有相當難度，勢必得「自立自強」了。

民進黨人士表示，賴政府執政以來對在野黨，主要做兩件事：第一是裂解藍白，將在野聯手「毀憲亂政」訴諸民意，第二是在告訴民眾，有別於在野黨，執政黨推出什麼福國利民施政、法案；但隨著大罷免失敗，已開始逐步調整大戰略，轉為也拿回部分主導權，由執政黨發球，推出福利政策。

一位民進黨立委說，藍營用法案推動拉攏人心，一步步從原住民、農民、軍公教、警察等各職業別收攏人心，普發一萬元後，停砍年金是這一年多來藍營推動政策利多的大集結、大爆發；類似這些議題，隨著選戰進逼，執政黨是否要跟進的壓力只會更大，也涉及明年地方選舉是否有活路。

該綠營立委說，面對二○二六年選戰，執政黨必須好好掌握選民心理，政策利多是否真的讓人民確實有感，這是二○二六很重要的命題；既然認清了藍白合已非民進黨能裂解，只能做好操之在己項目，哪怕中央執政恐面對財政紀律等壓力，還是只能戴著鋼盔往前衝。

民進黨人士說明，關於縣市長提名進度，選對會今天將再開會，預計苗栗、雲林、基隆可望有結論，接下來十二月，就要進入台北市、桃園市等艱困選區討論了。

