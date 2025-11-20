分子檢測技術好幫手 揪出草莓葉枯病

草莓葉枯病分子檢測技術導入草莓健康種苗生產。（圖：苗栗區農業改良場提供）

草莓為高經濟及高營養價值的小漿果類作物，深受大眾消費者喜愛，近年來草莓主要栽培品種從豐香轉變為香水，但新興的真菌性病害草莓葉枯病（Neopestalotiopsis rosae）崛起危害甚鉅。農業部苗栗區農業改良場指出，這個病害係由帶菌種苗透過風雨傳播，造成草莓植株產生褐色斑點、生長不良，嚴重時萎凋死亡，使莓農損失慘重，透過分子檢測技術能提早降低草莓罹病風險，種出健康草莓。

苗栗區農業改良場場長施佳宏表示，為了從源頭阻斷病害，確保草莓的穩定生產，該場研發「葉枯病分子檢測技術-巢式聚合（酉每）連鎖反應引子對」，針對葉枯病菌核酸偵測極限可達1 pg至100 fg，相當於約10個葉枯病細胞數目。採樣檢測時只需採取草莓植株的老葉，在尚未有病徵之前即可檢測出，具極高專一性及敏感度，且此檢驗技術僅需耗時約兩天，相較於傳統組織分離或酒精法診斷（約需7至10天），可大幅縮減等待時間。

草莓葉枯病會危害育苗時期與本田產果時期之草莓植株，並感染葉片、走蔓、根冠及果實，嚴重時可造成30% 植株死亡。受感染葉片會出現圓形褐色輪紋斑，嚴重時病斑擴大癒合，影響光合作用，冠部受害時，縱剖面會出現壞疽病斑，影響水分養分輸送，造成植株出現矮化、新葉發展不良、萎凋、開花與產果減少的狀況，而受感染的果實則呈現褐色凹陷病斑，抑或伴隨轉色不全，發育不良或果實腐爛等，造成莓農極大損失。

苗栗場指出，透過此分子檢測技術能及早發現有無罹患草莓葉枯病，再配合該場已開發之草莓炭疽病分子檢測技術一同偵測，可協助育苗業者或農友早期發現種苗是否帶有兩種重要潛伏性病害，從源頭降低罹病風險，以期生產健康草莓種苗。