分家倒數！內行急喊：快提前把「LINE錢包」錢轉出

一名網友提醒，使用LINE Pay付款、收款或繳費的用戶，務必在年底前將「LINE錢包裡的錢」轉出，原因是LINE Pay與iPASS MONEY即將在2026年正式分家。

全新電子支付「LINE Pay Money」12月3日正式上線，為用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗 。（圖／ LINE Pay 提供）

網友在Threads上發文建議，如果不想另外下載「一卡通iPASS MONEY」APP處理款項，可在12月31日之前把錢轉到其他銀行帳戶，等未來想使用「LINE Pay Money」時，再進行帳戶連結儲值即可。

LINE Pay已取得電子支付執照，並在12月3日推出「LINE Pay Money」服務。未來所有錢包功能將移轉至LINE Pay Money，但目前錢包裡的餘額並不會自動轉到LINE Pay Money，而是會留在iPASS MONEY帳戶中。

網友熱心回應，提領至特定銀行帳戶可享免手續費優惠，包括聯邦商業銀行、LINE Bank、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、農業金庫、王道商業銀行、臺灣中小企業銀行、瑞興商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行等12家銀行。

根據iPASS一卡通官網也強調「任何服務異動將不會影響用戶的iPASS MONEY帳戶餘額」。

