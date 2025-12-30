分家在即！一卡通iPASS MONEY乘車碼搶先雙北開通 「全台通行」

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通iPASS MONEY全面撤出LINE Pay倒數2日，元旦起正式展開「獨立 APP｣營運模式，隨著台北捷運閘門開通多元支付，一卡通「搶時效」，今(30)日宣布，一卡通iPASS MONEY乘車碼正式雙北開通，自115年1月3日起，搭乘台北捷運及雙北公車均可輕鬆掃碼進站，成為首家實現全台交通運輸「全台通行」的電子支付品牌，更寫下台灣行動支付串接全台交通路網的關鍵里程碑。

即將在元旦逐步開放的台北捷運閘門開通多元支付，已成為各電支品牌的必備服務。包括LINE Pay推出自家電支品牌LINE Pay Money，不到1個月即衝破200萬開戶數，更已參與北捷乘車碼服務的招標，宣示將搶進北捷及雙北公車的交通支付業務；即將獨立 APP 營運的一卡通iPASS MONEY，則掌握原本在乘車碼服務的優勢，力拼在正式分家前，確立數位交通服務優勢。

一卡通今日宣布正式開通「雙北乘車碼」，一卡通公司董事長廖泰翔表示，身為台灣首家通過British Standards Institution (BSI) 認證的電子支付減碳交易品牌，iPASS MONEY 展現領先業界的交通整合深度，正式開通「雙北乘車碼」，更象徵一卡通已建構全台最完整的數位交通服務鏈。

一卡通表示，用戶可將實體票卡與乘車碼帳戶串連，無論使用「實體卡片」或「手機掃碼」，皆可合併累計減碳里程，民眾每趟搭乘大眾交通運具皆可獲得「一卡通綠點」折抵交通支出及綠色消費，再搭配「TPASS 2.0+」及常客回饋活動，每月最高可領取 2500 元回饋金，自2026年1月3日起至2月10日，活動期間內使用iPASS MONEY乘車碼搭乘台北捷運或雙北公車，即可獲贈 7-ELEVEN 專屬50元優惠券。

除了交通領域的強大優勢，iPASS MONEY 還有領先全台的生活繳費服務，無論水電瓦斯、全台停車費及規費，皆可一鍵完成。赴日旅遊還也使用「日本跨境支付」，可直接於全日本數百萬間支援 PayPay 的商家消費，享有即時匯率扣款與免海外手續費的雙重便利，實現跨國支付透明化。用戶僅需下載 iPASS MONEY APP 並透過手機號碼一鍵登入，即可完整承接帳戶餘額、交易紀錄、設定資料及好友名單，確保支付生活無縫接軌。

